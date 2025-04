Les 5 plus belles balades pour se dégourdir les jambes en Valais

1/6 De Sion à Saint-Léonard, le trajet du bisse de Clavau est plus agréable à parcourir au printemps qu'en été, en raison de la chaleur.

Aline Hofer

La nature se réveille, les oiseaux chantent, les abricotiers fleurissent… Pas de doute, le printemps est là! Il est temps de délaisser les skis et les raquettes et de ressortir vos chaussures de marche pour aller arpenter les sentiers et faire le plein de vitamine D.

À cette période de l’année, tous les itinéraires ne sont cependant pas encore accessibles, soit parce qu’ils sont encore enneigés, soit parce qu’ils n’ont pas encore été sécurisés ou nettoyés après avoir été mis à rude épreuve par l’hiver. Nous vous proposons donc ci-dessous 5 balades en plaine, idéales à faire en cette période de l’année avant de pouvoir élargir les possibilités d’ici l’arrivée de l’été!

1 Bisse de Clavau: de Sion à Saint-Léonard

On ne pouvait pas faire un top 5 de balades valaisannes sans commencer par un bisse! Ces anciens canaux d’irrigation font en effet partie du patrimoine culturel du Valais et sont une source quasi inépuisable d’itinéraires pédestres pour ceux qui auraient envie de partir à leur découverte. Si certains, d’avantage en altitude ou plus vertigineux, ne sont accessibles qu’à la belle saison, d’autres, comme c’est le cas de celui de Clavau, sont plus agréables à parcourir au printemps ou en automne, en raison de leur forte exposition au soleil. De plus, par son tracé en grande partie plat, celui-ci fait également office de mise en jambes parfaite pour commencer la saison!

De Sion à Saint-Léonard, le trajet du bisse de Clavau est plus agréable à parcourir au printemps qu'en été, en raison de la chaleur.

L’itinéraire que nous vous conseillons débute à la gare de Sion et traverse la veille ville jusqu’au départ du bisse qui se trouve derrière la Brasserie Valaisanne. Après une courte montée, le chemin continue, à plat, à travers les vignes en terrasses et offre une vue magnifique sur la plaine du Rhône. Arrivés à Saint-Léonard, il ne vous restera qu’à prendre le train pour rejoindre la gare de Sion, à 5 minutes de là.

Informations pratiques: randonnée d’environ 2h15 (8km pour 180m de dénivelé positif et négatif).

2 Le tour du Mont d’Orge - Sion

On reste dans la région de Sion pour cette deuxième proposition de balade. Direction le Mont d’Orge, écrin de verdure bien connu des Sédunois. Les plus valeureux pourront le rejoindre à pied depuis le centre-ville, mais il est également possible de s’y rendre en voiture puisqu’un parking est à disposition. C’est d’ailleurs à cet endroit que commence la balade proposée, à savoir faire le tour du Mont avant de le gravir pour accéder aux ruines du château de Montorge, qui offrent une vue plongeante sur la ville et ses environs.

Depuis les ruines du château de Montorge, vous profiterez d'une vue panoramique sur Sion.

Pour ce faire, il faut commencer par suivre les indications menant au château, sur la gauche après le parking, puis, après 10-15 minutes de marche, bifurquer sur le tracé de l’ancien bisse du Siphon. Celui-ci permet de contourner le Mont jusqu’à rejoindre le Parcours Vita. Cette portion de la balade offre de magnifiques points de vue sur la plaine mais certains passages sont étroits et un peu vertigineux. Vous voilà avertis! Une fois la forêt atteinte, il ne vous restera plus qu’à suivre le tracé du Parcours Vita pour grimper jusqu’au sommet de la colline avant de redescendre de l’autre côté pour rejoindre votre point de départ. Et s’il vous reste encore un peu d’énergie, n’hésitez pas à prolonger la balade d’un petit kilomètre en faisant le tour du lac de Montorge, situé à proximité immédiate du parking.

Informations pratiques: balade en boucle d’environ 1h15 (3.5km pour 170m de dénivelé positif et négatif)

3 La Passerelle à Farinet - Saillon

S’il existe un personnage emblématique et incontournable de la région de Saillon, c’est bien Joseph-Samuel Farinet, le faux-monnayeur au grand cœur qui s’exila dans la région dans les années 1870 et mourut dix ans plus tard en tombant dans les gorges de la Salentze, après une course-poursuite avec la police. Plusieurs endroits lui sont dédiés dans les alentours du village, notamment la passerelle érigée en 2001 qui permet une vertigineuse traversée des gorges, 136 mètres au-dessus du vide.

Faites une jolie balade au départ de la place Farinet, au cœur du village de Saillon.

Une jolie balade au départ de la place Farinet, au cœur du village de Saillon, permet d’y accéder en montant à travers le bourg médiéval puis le vignoble. En cours de route, n’hésitez pas à faire un arrêt contemplatif sur la Colline Ardente, où se trouve la vigne à Farinet. Cadastrée comme étant la plus petite vigne du monde, elle est chaque année vendangée par une personnalité, au profit de personnes défavorisées.

Informations pratiques: randonnée en boucle d’environ 2h15 (7km pour 382m de dénivelé positif et négatif)

4 Les Gorges de la Vièze - Monthey

À deux pas du centre-ville de Monthey, ces gorges vous offriront calme et fraîcheur le temps d’une balade le long de Vièze, sauvage et parfois tumultueuse. Le long du parcours, 7 panneaux didactiques vous renseigneront sur le passé industriel du lieu ainsi que sur sa formation, sa faune et sa flore. Le clou de la balade est la passerelle suspendue à 60 mètres au-dessus des gorges qui permet de rejoindre le versant opposé.

Les gorges de la Vièze vous transportent dans un autre univers.

De là, deux possibilités s’offriront à vous: redescendre jusqu’au centre-ville à travers le quartier de la Cretta et la dérochure, ou alors continuer la balade à travers la forêt en direction du village de Troistorrents, lui aussi atteignable grâce à une passerelle suspendue nouvellement installée. À moins que vous n’ayez le courage de traverser l’historique pont en pierre construit par le diable en personne? Quelle que soit l’option choisie, vous pourrez alors redescendre de la vallée en train grâce à l’AOMC qui assure la liaison jusqu’à Monthey une fois par heure.

Informations pratiques: Gorges de la Vièze (petit tour): balade d’environ 45min (2.2km pour 120m de dénivelé positif et négatif). Grand Tour (jusqu’à Troistorrents), 1h40, 4.8km pour 370m de dénivelé positif.

5 Le Pont Bouthanais – Bois de Finges

On continue sur la thématique des ponts en partant à la découverte de la réserve naturelle du Bois de Finges, à la frontière entre le Valais francophone et germanophone. Celle-ci, avec ses 450km de sentiers pédestres, est un véritable paradis pour les randonneurs de tous niveaux. Pas de difficulté particulière pour l’itinéraire que l’on vous propose ici, mais de l’originalité puisqu’il vous permettra de traverser un pont traditionnel bouthanais! Celui-ci, construit sur l’un des torrents les plus sauvages de Suisse, l’Illgraben, a été créé et inauguré en 2005 en collaboration avec le Royaume du Bouthan dans le cadre de la campagne «ONU – Année de la montagne 2002».

Le départ de la balade se fait à la gare de Susten et longe tout d’abord la route cantonale avant de bifurquer sur la gauche à la hauteur de la carrosserie Illgraben. À partir de là, la nature reprend ses droits et un petit sentier, parfois parallèle à la route, vous mènera jusqu’au pont qu’il vous faudra traverser afin de redescendre jusqu’à votre point de départ par la rive opposée.

Informations pratiques: Boucle d’environ 2h (7km pour 250m de dénivelé positif et négatif).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cet article a été republié pour le printemps 2025. Sa première parution date de mars 2024.