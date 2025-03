Après leur sauvetage dimanche Les deux astronautes de l'ISS devraient atteindre la terre plus tôt que prévu

Les deux astronautes américains, secourus dimanche après avoir été bloqués dans l'ISS depuis plus de neuf mois, pourraient rentrer sur Terre mardi et non mercredi comme initialement prévu. La NASA et SpaceX prévoient désormais un retour sur terre vers 23h heure suisse.