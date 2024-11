Voici pourquoi il ne faudrait jamais rester plus de 10 minutes aux toilettes

«Nous recevons de plus en plus de personnes qui passent beaucoup de temps sur les toilettes, ce qui peut être très malsain pour les organes anorectaux et le plancher pelvien», note le chirurgien colorectal Dr Lai Xue auprès de CNN. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le scrolling modifie notre perception du temps (c'est scientifiquement prouvé!), donnant l'impression frustrante de décupler sa vitesse. Mais ce constat, un peu embêtant quand on perd vingt minutes sur TikTok, peut s'avérer carrément dangereux lorsqu'il s'applique à nos passages aux toilettes.

Avouons-le: emmener son téléphone au petit coin, c'est s'exposer au risque d'y passer un bon quart d'heure, sans même s'en rendre compte. Et face à ce phénomène très courant, des experts affiliés au centre médical de l'université du Texas tirent la sonnette d'alarme: il faudrait, dans l'idéal, éviter de passer plus de dix minutes assis sur les toilettes, au risque de s'exposer à une flopée de risques pour la santé.

«De nos jours, nous recevons de plus en plus de personnes qui passent beaucoup de temps sur les toilettes, ce qui peut être très malsain pour les organes anorectaux et le plancher pelvien», confirme le chirurgien colorectal Dr Lai Xue auprès de CNN.

Risque d'hémorroïdes et de prolapsus rectal

En plus d'endiguer la circulation sanguine en empêchant le sang de remonter jusqu'au cœur, la position assise sur le siège des toilettes affaiblit les vaisseaux sanguins entourant l'anus, qui risquent alors de s'élargir: «C'est un trajet à sens unique lors duquel le sang arrive dans les membres inférieurs, mais ne peut pas vraiment remonter», précise le Dr Xue, soulignant que cela favorise l'apparition d'hémorroïdes.

Si on ajoute à cela la pression exercée par les muscles (dans le cadre d'un épisode de constipation par exemple) le risque est encore plus grand, rappelle la Dre Farah Monzur, professeure assistante de médecine spécialisée dans le syndrome du côlon irritable, toujours auprès de CNN. En 2018, une étude parue dans la «Journal of tissue viability» avait déjà mis en évidence le risque de certaines blessures des tissus, chez les personnes ayant l'habitude de rester longtemps sur le trône.

«Les muscles du plancher pelvien sont également affaiblis par une position assise prolongée sur les toilettes», poursuit le Dr Xue. Cette combinaison de facteurs peut en outre augmenter les chances de souffrir d'un prolapsus rectal, une pathologie requérant souvent un traitement chirurgical, pouvant provoquer une incontinence ou mener le rectum à sortir légèrement de l'anus. Bref, nul besoin de vous faire un dessin: scroller pendant vingt minutes sur les toilettes n'est jamais une très bonne idée.

Comment éviter ces risques?

La meilleure solution consiste évidemment à limiter le temps passé sur les toilettes. Pour la gastroentérologue californienne Ellie Chen, interrogée par le média «Self», un strict maximum de cinq minutes top chrono ne devrait pas être dépassé, dans l'idéal. Au-delà de cette limite, rien ne sert d'insister, au risque d'augmenter la pression sur vos muscles.

Or, si vous souffrez régulièrement de constipation, il est important de résoudre ce problème en discutant avec votre médecin, en restant bien hydraté, en intégrant suffisamment d'aliments riches en fibres et d'activité physique à votre quotidien.

Autre conseil aussi simple qu'essentiel: laissez votre smartphone en dehors de la salle de bain, afin d'éviter toute tentation de scroller: «Contentez-vous de vous asseoir, de faire ce que vous avez à faire, puis de vous lever aussitôt, recommande le Dr David Westrich, gastroentérologue à L'université de Wexner, à Columbus, toujours dans les colonnes de 'Self'. Il vaut mieux laisser de côté toute distraction.»