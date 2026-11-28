L'hiver approche à grand pas, et avec lui son lot de danger pour les conducteurs. Mais pas d'inquiétude: en respectant les conseils suivants, vous passerez un hiver serein, que vous possidiez une voiture électrique ou thermique.

En bref En hiver, il faut vérifier régulièrement la pression des pneus, l'antigel, les essuie-glaces dégagés et l'équipement d'urgence

Lors du dégivrage, le moteur doit rester éteint; une climatisation modérée et le chauffage des sièges permettent d'économiser de l'énergie

Les voitures électriques devraient préchauffer lorsqu'elles sont raccordées au réseau, prévoir une réserve de recharge et préconditionner les batteries froides

Andreas Engel

Entretenir une voiture durant la saison froide n'est pas une cinécure. Blick vous propose quelques conseils et astuces pratiques pour rester cool au volant cet hiver.

1 Vérifiez régulièrement la pression des pneus

Installer des pneus d'hiver ne suffit pas, car le froid provoque une perte d'air. Lorsque les températures chutent rapidement, la pression des pneus diminue également. Il est donc conseillé de vérifier la pression des pneus toutes les quatre semaines: une pression plus élevée vous garantit une meilleure adhérence et une consommation de carburant réduite.

2 Glissez un tapis ou un carton sous vos essuie-glaces

Beaucoup de gens replient leurs essuie-glaces le soir lorsqu'il gèle. Le problème, c'est que cela exerce une pression sur les ressorts. Il suffit donc de glisser un tapis isolant fin ou un morceau de carton dessous. Très important: n'essayez jamais de forcer le retrait d'essuie-glaces gelés, vous risqueriez de perdre la qualité de votre essuie-glace. Et il est également conseillé d'acheter un nouveau jeu d'essuie-glaces avant l'hiver.

3 N'oubliez surtout pas l'antigel

Il est impératif d'ajouter de l'antigel au liquide lave-glace au plus tard en novembre. Si vous utilisez encore l'eau du robinet par temps froid, vous risquez bien d'avoir une mauvaise surprise dès les premières gelées.

4 Ne démarrez pas votre moteur avant de gratter les vitres

Gratter les vitres givrées de sa voiture au petit matin est une corvée des plus désagréables. Une bonne housse thermique ou un spray dégivrant de qualité peuvent s'avérer utiles, ce dernier agissant en quelques secondes. Surtout, ne laissez pas le moteur tourner pendant que vous grattez les vitres. En Suisse, faire tourner son moteur au ralenti est passible d'une amende. Une telle pratique tendra en outre à endommager le moteur, lequel mettra plus de temps à atteindre sa température de fonctionnement.

5 Activez tout de suite votre clim au démarrage

Après avoir démarré le moteur, mettez immédiatement la climatisation en marche et réglez-la sur une température confortable, mais pas trop élevée (par exemple, 20 degrés Celsius au lieu de 22). Utilisez temporairement la fonction de recyclage de l'air pour limiter l'humidité extérieure entrant dans l'habitacle. Cela évite à la fois la buée sur les vitres intérieures et le givrage immédiat. Ce conseil s'applique également aux véhicules électriques: un chauffage d'habitacle classique consomme beaucoup d'énergie. Privilégiez plutôt les sièges et le volant chauffants. Ces derniers réchauffent directement le corps et consomment beaucoup moins d'électricité.

6 Mettez du matériel de secours dans votre coffre

Un coffre de voiture rempli intelligemment peut s'avérer précieux en hiver. Emportez une couverture en laine, des gants, un balai et une pelle pliante en cas d'urgence. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu si votre chauffage tombe en panne ou si un tas de neige bloque l'accès à votre place de parc.

7 Faites des trajets plus longs

Par temps très froid, les performances de la batterie de voiture chutent drastiquement. Parallèlement, l'éclairage et le chauffage consomment énormément d'énergie. Un simple trajet de deux kilomètres par jour, jusqu'à la boulangerie, ne suffit même pas à recharger la batterie. Il est donc conseillé de faire occasionnellement des trajets plus longs afin que l'alternateur puisse fonctionner correctement et garantir ainsi que la batterie ne se décharge pas complètement.

A l'attention des conducteurs de voiture électrique

1 Préchauffez systématiquement votre voiture

Utilisez une application ou une minuterie sur votre voiture électrique pour préchauffer l'habitacle et la batterie haute tension. Pendant que le véhicule est branché à la borne de recharge, l'énergie nécessaire au chauffage provient directement du réseau électrique. Ainsi, vous démarrez non seulement avec des vitres dégivrées, mais aussi avec une batterie préchauffée, ce qui vous permet de profiter d'une plus grande autonomie.

2 Préchauffez la batterie avant la recharge

Lorsque la batterie est froide, le système de gestion de la batterie réduit initialement la puissance de charge afin de protéger les cellules. La plupart des voitures électriques étant équipées d'un préchauffage automatique de la batterie, il est conseillé d'entrer systématiquement votre prochaine destination de recharge rapide dans votre système de navigation. La voiture préparera alors la batterie pendant que vous conduisez, ce qui permettra une charge plus rapide à la borne. De nombreux véhicules permettent également de lancer le préconditionnement manuellement. Idéalement, rechargez la batterie immédiatement après avoir conduit, lorsqu'elle est encore chaude, plutôt que de la recharger le matin, lorsque sa température est au plus bas.

3 Conduisez en mode Eco

Conduire en mode Eco réduit la consommation d'énergie des systèmes auxiliaires comme la climatisation et adoucit la réponse de l'accélérateur, ce qui améliore l'adhérence, notamment sur les routes verglacées. Utilisez le freinage régénératif, mais soyez prudent sur les surfaces extrêmement glissantes. Une récupération d'énergie trop importante peut entraîner le blocage ou le patinage des roues. Certains véhicules proposent des modes hiver ou Eco spécifiques pour ce type de situation.

4 Prévoyez une réserve

En raison du froid et du fonctionnement du système de chauffage, l'autonomie peut se diminuer 15 à 40%, selon la température extérieure et l'itinéraire. Il est donc conseillé de prévoir une réserve suffisante et des recharges supplémentaires pour les longs trajets.

5 Protégez votre port de charge de la glace

Veillez à ce qu'aucune neige ni glace ne s'accumule dans le port de charge. N'utilisez jamais d'eau chaude pour dégivrer les volets ou les connecteurs (risque de dommages dus au gel ou de courts-circuits par choc thermique). L'utilisation de sprays dégivrants spéciaux ou de sprays pour joints de porte (spray silicone) pour joints en caoutchouc permet d'éviter ces problèmes.

6 N'ayez pas peur des embouteillages

Une voiture électrique consomme beaucoup moins d'énergie pour le chauffage à l'arrêt qu'on ne le pense généralement – ​​souvent seulement 1 à 2 kW par heure. Même une batterie modérément chargée maintient l'habitacle chaud pendant de nombreuses heures, même par températures négatives.