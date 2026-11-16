Le Portugal est en plein essor, auprès des touristes comme des expatriés. Et pour cause: le mode de vie y est merveilleux, les habitants sont chaleureux et les villes semblent tout droit sorties d’un album photo. Mais on y trouve aussi des sites touristiques qui ne valent pas leur prix.

En bref Les attractions touristiques populaires du Portugal déçoivent souvent en raison de la foule

Des alternatives comme la ligne de tramway 12 ou la librairie Livraria Bertrand à Lisbonne offrent des expériences plus authentiques

Les pastéis de nata contiennent environ 200 calories par pièce

Christian Bauer

1 Le tram 28 à Lisbonne

Je suis un amateur de nostalgie. C’est pourquoi j’aime les tramways historiques de Lisbonne, qui cahotent en grinçant et en cliquetant dans d’étroites ruelles et traversent les plus beaux quartiers de la ville. Avec les Cable Cars de San Francisco, la ligne 28 est considérée comme l’un des tramways les plus célèbres du monde, et elle a sombré dans l’enfer du tourisme de masse. Les visiteurs se pressent dans les voitures, les aspirants influenceurs posent pour le selfie «parfait». Un trajet pourrait être féérique, mais la foule de nos chers semblables étouffe toute magie. En pleine saison, les habitants préfèrent le plus souvent s’en détourner, résignés.

L’alternative: la ligne 12 utilise elle aussi des voitures historiques et traverse le pittoresque quartier de l’Alfama.

2 La librairie Lello à Porto

La librairie Livraria Lello à Porto est un exemple parfait de l’Art nouveau: un escalier en bois incurvé au milieu d’une salle majestueuse, de délicates boiseries et, au-dessus, un vitrail aux couleurs intenses. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit régulièrement élue parmi les plus belles librairies du monde. Une rumeur persistante contribue également à l’affluence: J. K. Rowling y aurait trouvé l’inspiration pour ses romans «Harry Potter». Résultat: la visite se fait uniquement avec un billet à horaire fixe. Pour 15,95 euros, on peut éviter la file d’attente, mais l’endroit reste tout de même bondé.

On reçoit au moins un livre de sa propre maison d’édition mais seuls cinq classiques poussiéreux sont proposés. Une librairie avec droit d’entrée? Non merci!

L’alternative: l’intérieur de la librairie Livraria Bertrand à Lisbonne est certes moins exceptionnel, mais elle a été fondée en 1732 et est ainsi la plus ancienne librairie du monde ouverte sans interruption.

3 Les pastéis de Belém à Lisbonne

Parmi les expériences culinaires les plus exquises du Portugal figurent les pastéis de nata, ces petites bombes gustatives fourrées de crème qui rendent la vie plus joyeuse à chaque bouchée. … auxquels on prête environ 200 calories.

La spécialité nationale portugaise a été inventée au monastère des Hiéronymites, dans le quartier de Belém à Lisbonne. Après la dissolution du monastère, les moines ont vendu la recette originale à la pâtisserie Casa Pastéis de Belém, où les pastéis de nata sont encore fabriqués aujourd’hui. Si l’on pense pouvoir y déguster, sur les lieux mêmes de leur origine, les meilleurs petits gâteaux à la crème de tout le pays, on sera amèrement déçu: la file d’attente est longue et le goût des pâtisseries vaut à peine le temps d’attente.

L’alternative: les Portugais adorent leurs pastéis de nata, c’est pourquoi on trouve ces délicieux gâteaux dans presque tous les cafés!

4 Palácio Nacional da Pena – Un château de conte de fées pris d'assaut par des monstres

Le palais Palácio Nacional da Pena, dans la ville de Sintra, est le Neuschwanstein du Portugal: un palais de conte de fées qui semble ancien, mais qui est un faux. Le roi Ferdinand II de Portugal fit construire le palais vers 1840 et mélangea, pour sa version, toutes sortes de styles architecturaux anciens exactement comme le fit le roi Louis II de Bavière dans son château de Neuschwanstein. Il est vrai que la visite des salles somptueuses et du parc historique donne l’impression d’être dans un film Disney. Mais les foules de visiteurs, les billets à horaire fixe et le parking embouteillé vous ramène vite à la réalité.

L’alternative: le château d’Almourol s’élève sur une petite île du Tage et a été construit au XIIe siècle par les Templiers. Un lieu d’importance historique.

5 Les dîners-fado

Le fado est le style musical le plus célèbre du Portugal. Egalement appelé le «blues du Portugal» en raison de ses mélodies souvent mélancoliques et empreintes de nostalgie ainsi que de ses textes tristes, le fado est à la culture ce que les pastéis de nata sont à sa cuisine. Si l’occasion se présente, il faut absolument assister à un concert de fado, de préférence à l’un de ceux donnés par des vedettes comme les chanteuses Mariza et Ana Moura ou le chanteur Camané. Ce qu’il faut absolument éviter, ce sont les dîners-fado au cours desquels des chanteurs médiocres livrent des prestations ennuyeuses. Ces spectacles touristiques ont peu à voir avec le fado authentique et visent uniquement à soutirer leur argent aux visiteurs mal informés.

L’alternative: en dehors des concerts officiels, il faut chercher des casas de fado locales à l’écart des hauts lieux touristiques comme l’Alfama à Lisbonne ou le centre de Porto.

6 La grotte de Benagil

Avec ses deux arches qui s’ouvrent directement sur la mer et son ouverture circulaire au plafond par laquelle pénètre le soleil, la grotte de Benagil, située près du village du même nom, compte parmi les plus beaux sites naturels de l’Algarve. Et si l’on en croit les photos Instagram, on profite de ce petit paradis tout seul. L’IA a probablement participé à effacer les nombreux visiteurs et bateaux. Car on n’y est jamais seul. Les règles de visite ont désormais été renforcées: il est interdit de nager dans la grotte et autour de celle-ci, et quiconque s’y rend en kayak doit réserver une visite guidée. Non merci!

L’alternative: une excursion en kayak vers les formations rocheuses de Ponta da Piedade, près de la ville de Lagos.

7 Le Cabo da Roca

Les superlatifs attirent toujours! Qui ne veut pas voir le plus haut gratte-ciel, la grotte la plus profonde ou la plus grande pyramide? Il en va de même pour le Cabo da Roca, près de Sintra, le point le plus occidental de l’Europe continentale. Certes, la côte atlantique escarpée, surmontée d’un phare, est spectaculaire mais le cap en lui-même est décevant. Des bus entiers de touristes courent fébrilement dans tous les sens pour décrocher le plus beau point de vue pour une photo.

L’alternative: la Praia da Ursa offre une expérience plus intense de cette côte spectaculaire. La plage se trouve certes quelques mètres plus au nord, mais rares sont les touristes qui s’y aventurent. On rejoint la plage à pied depuis le Cabo da Roca.