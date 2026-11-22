Noël, la plus belle période de l’année: on voudrait ne pas en perdre une miette. Mais certaines destinations de fête ne valent tout simplement pas le détour. Voici sept lieux à éviter et des alternatives plus enchanteresses.

En bref Les marchés de Noël les plus prisés souffrent de surfréquentation et de commercialisation

Des alternatives comme Reims, Ratisbonne ou Winchester offrent une ambiance plus authentique

Strasbourg accueille plus de trois millions de visiteurs chaque saison de Noël

Christian Bauer

1 Strasbourg et Colmar: la magie, oui, mais noyée dans la foule

Strasbourg se proclame fièrement «capitale de Noël»: tout le centre historique, avec son charme pittoresque, se pare de lumières pour les fêtes. C’est magnifique, c’est vrai. Seulement voilà: il est devenu presque impossible d’en profiter. Plus de trois millions de visiteurs se pressent chaque saison dans les ruelles bordées de maisons à colombages. Ajoutez à cela des rues bondées ou barrées et des prix d’hôtel dignes du centre de Genève.

Sa voisine Colmar n’a rien à lui envier. Sa vieille ville de conte de fées est incontestable, mais c’est depuis longtemps un lieu de shooting photo international: on y est plus souvent gêné par les autres visiteurs que touché par la magie des illuminations.

L’alternative: Reims. Au nord-est de Paris, la ville propose elle aussi un très beau marché de Noël, avec moins de cars de touristes. Autre atout: elle se trouve en Champagne, et l’on y déguste donc sa coupe dans les règles de l’art.

2 Nuremberg: un grand nom, une offre banale

Le Christkindlesmarkt de Nuremberg compte parmi les marchés de Noël les plus célèbres du monde. Chaque année, un «Christkind» incarné par une jeune femme en ouvre traditionnellement les festivités, un moment relayé jusqu’à l’autre bout de la planète. Entre les maisons médiévales à colombages, l’ambiance est indéniablement romantique et féerique. Mais avec plus de deux millions de visiteurs et des stands à l’offre très convenue, la visite n’en vaut plus vraiment la peine.

L’alternative: Ratisbonne. Au nord-est de la Bavière, sa vieille ville classée à l’Unesco ressemble à un décor de film médiéval. Elle abrite plusieurs marchés de Noël, dont celui du château de la famille Thurn und Taxis.

3 Londres, Hyde Park Winter Wonderland: plus fête foraine que conte d’hiver

Le nom «Winter Wonderland» est un parfait coup de marketing. Il évoque des nuits enneigées, des cheminées crépitantes et une bonne dose de romantisme. Sauf que sous le doux hiver londonien, la neige est rare: le temps est généralement gris, humide et froid. Et le Winter Wonderland est surtout une fête foraine : manèges géants, musique tonitruante et files d’attente partout. En plus du billet d’entrée, il faut payer un supplément pour les montagnes russes et autres attractions. Côté assiette, la déception est la même: trop cher, pas assez bon.

L’alternative: Winchester. Cette ville proche de Southampton est réputée pour sa cathédrale gothique. Un petit marché de Noël, mais très chaleureux, se tient sur le parvis. À ne pas manquer: la Grande Salle, qui abrite la Table ronde du roi Arthur.

4 Rovaniemi: le Père Noël, mais version parc d’attractions

Rovaniemi, en Laponie finlandaise, est une ville arctique typique, sobre et fonctionnelle. Pourtant, ses 65'000 habitants vivent dans un lieu connu dans le monde entier, car c’est ici que le Père Noël a élu domicile. Au Santa Claus Village, il vit avec ses lutins et le renne Rudolph. C’est ici que l’on emballe les cadeaux et que le temps s’arrête pour qu’il puisse les distribuer à tous les enfants du monde en une seule nuit. Bref: le Santa Claus Village, c’est un Disneyland de Noël.

L’alternative: le Grand Nord finlandais. Au-delà du cercle polaire, l’hiver est un rêve: la vraie ambiance de Noël s’installe sans guirlandes clignotantes. Partez à la découverte des vastes paysages en ski de fond ou en traîneau à chiens.

5 New York: la carte postale des films, version fourmilière

New York: géniale, incroyable, waouh. C’est la seule ville des États-Unis qui vaille vraiment le détour pour un city trip, mais pas à Noël. Le problème: chaque comédie romantique de saison semble s’y dérouler, avec patinage devant le Rockefeller Center, spectacle des Rockettes et balade dans les canyons de gratte-ciel illuminés. Or pendant les fêtes, la Grosse Pomme ressemble surtout à une fourmilière de gens stressés et agités. La réalité n’a rien à voir avec les films.

L’alternative: Québec. Considérée comme la ville la plus européenne d’Amérique du Nord, elle offre une ambiance paisible et chaleureuse à l’approche de Noël, et un charme de vieille ville que New York ne peut pas offrir.

6 Bruxelles: trop de monde pour un centre compact

Avec Winter Wonders, Bruxelles a créé l’un des plus grands événements de Noël d’Europe: grande roue, patinoire, spectacle son et lumière sur la Grand-Place et plusieurs kilomètres de chalets à travers le centre-ville. Sur les photos, c’est de la pure magie. En réalité, cela signifie surtout une chose : du monde. Beaucoup de monde. Plus de quatre millions de visiteurs sont comptés chaque saison, une véritable overdose pour un centre aussi compact.

L’alternative: Gand. Aussi belle que la vieille ville de Bruxelles, voire plus, elle offre une ambiance de Noël plus détendue.

7 Dubaï: Noël en plein désert, sans les bonnes raisons

Dubaï ne vaut jamais le voyage, point final. Ce gigantisme, cette impression de vie artificielle: non merci. La ville est particulièrement rebutante à Noël, quand elle copie l’ambiance des fêtes occidentales en plein désert, uniquement pour faire entrer quelques dirhams de plus.

L’alternative: Oman. La péninsule Arabique est une destination formidable en hiver. Pour le désert, les beaux paysages et une hospitalité sincère, direction Oman, qui n’a pas besoin du gigantisme des Émirats.