Vous devriez absolument goûter ces trois rieslings

1/5 Les vins blancs issus du cépage riesling sont plus demandés que jamais. Ces trois spécimens passionnants le prouvent. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Erich Meier Riesling 2022, AOC Zurich

Ce Riesling provenant de la rive droite du lac de Zurich séduit par son élégance cristalline – un modèle de vinification en cuve inox maîtrisée. Le nez s’ouvre sur des notes d’agrumes mûrs, de pomme jaune et une touche florale de jasmin, le tout porté par une fraîcheur invitante. Avec un taux modéré de 12% d'alcool, il étonne par sa concentration fruitée.

En bouche, le Zürcher Riesling d'Erich Meier déploie une fine tension, portée par une acidité vive et bien intégrée. La finale, nette et longue, prolonge les arômes fruités. Un Riesling jeune, précis et déjà très plaisant à boire, qui pourrait aussi évoluer joliment durant les trois prochaines années. Une belle référence suisse qui n’a rien à envier aux grandes cuvées internationales.

Kung Fu Girl Riesling 2023, Etat de Washington

Voici un Riesling audacieux venu tout droit des Etats-Unis, avec un style bien à lui: beaucoup de pommes mûres, un peu de pêche et un soupçon d'écorce de mandarine s’en échappent dès le premier nez. L’alcool (12,5%) est bien intégré, et une touche de sucre résiduel le rend particulièrement accessible.

Zind-Humbrecht Riesling Roche Calcaire 2020, Alsace

Ce riesling alsacien est le plus puissant du trio, avec 13,2% de volume et une densité intense en bouche. Vendangé tôt, fermenté lentement et vieilli en grand bois sur lies complètes, il se montre complexe et profond. Le nez révèle des notes florales, de cire d'abeille et un peu de fumée.

En bouche, le vin est sec, énergique, tendu, avec une acidité vibrante et une belle persistance. Ce riesling alsacien du grand maître Olivier Humbrecht est clairement conçu pour durer – fenêtre de consommation jusqu'en 2038 selon le domaine. Un vin pour les puristes du riesling qui ont de la patience – ou pour les grandes occasions dès aujourd'hui.