La carte des vins idéale offre à la fois un large choix et une qualité élevée à des prix équitables. Dans le cadre d’une série sur la Suisse, nous passons en revue différents cantons. Aujourd’hui: les Grisons.

Voici les cartes des vins les plus passionnantes des Grisons

1/7 Les cartes des vins des Grisons sont extrêmement plaisantes, comme au restaurant La Scarpetta de Saint-Moritz. Photo: dr

Nicolas Greinacher

Hôtel Donatz, Samedan

Cette carte de vins de premier ordre propose à la fois des trouvailles suisses et des vins captivants en provenance d’Europe et d’outre-mer. Ne partez pas sans avoir goûté le Raveneau-Chablis 2016 à maturité pour moins de 100 francs la bouteille de 0,75 litre ou l’élégant Trousseau Cuvée des Géologues 2023 de Lucien Aviet & Fils dans le Jura français.

Alter Torkel, Jenins

Vous ne trouverez sans doute aucun autre restaurant offrant une telle sélection de vins des Grisons. De Fläsch à Reichenau en passant par Jenins et Landquart, tout y est, ou presque. Et si vous avez besoin d’un peu de temps pour réfléchir au choix du vin rouge, trouvez l’inspiration en dégustant un Malanser Riesling-Sylvaner 2022 de Georg Fromm pour la somme très correcte de 59 francs.

Ustria Startgels, Flims

Sur 32 pages, le restaurant de montagne Ustria Startgels propose une carte des vins des plus raffinées. Le chablis 2022 de Vincent Dauvissat retient immédiatement l’attention, tout comme les nombreux flacons suisses de toute beauté. Que diriez-vous par exemple d’un cornalin 2019 signé Leukersonne, élu domaine suisse de l’année, pour 68 francs?

Hôtel Kulm, Arosa

Elaborée avec le plus grand soin, la carte des vins réserve plusieurs surprises, à commencer par les vins sublimes de Comm. G.B. Burlotto du Piémont, mais aussi des vins originaux en provenance des îles Canaries ou du canton de Zoug. Pendant que vous examinez la carte pour faire votre choix, dégustez un müller-thurgau 2020 du domaine Wolfer pour dix francs le verre.

Guarda Val, Lenzerheide

Les amateurs de vin sont comblés à Guarda Val. Jugez plutôt: La Dame de Montrose du millésime exceptionnel 2015 pour 93 francs, un pinot gris 2022 du domaine Wegelin pour 70 francs ou un verre de pinot noir Grand Cru 2019 de Giani Boner pour 16 francs.

Hôtel Chesa Randolina, Sils

Voilà une carte des vins qui a déjà réjoui plus d’un connaisseur. Les prix sont raisonnables et le choix est immense, bien au-delà des seuls crus suisses. On notera un fantastique barbaresco Riserva Ovello 2015 de Produttori del Barbaresco avec 95/100 points Galloni pour 85 francs, déjà prêt à boire.

La Scarpetta, Saint-Moritz

Il n’est pas vraiment difficile de dénicher de grands vins dans la ville huppée de Saint-Moritz. La question est: à quel prix et dans quelle atmosphère? Le restaurant tendance La Scarpetta propose des vins de classe mondiale à des prix élevés, mais aussi des vins nature au juste prix, depuis l’Italie jusqu’à la Slovénie. À goûter absolument: le Maison Carrée Savagnin blanc 2021 pour 72 francs.

Grischa DAS Hotel, Davos

La carte des vins du Grischa est étoffée, géographiquement équilibrée et néanmoins de taille raisonnable. En provenance d’Italie, vous trouverez des options intéressantes dans presque toutes les régions viticoles connues, du Haut-Adige à la Sicile en passant par la Sardaigne. Si l’argent n’est pas un facteur limitant, les assemblages de champagne millésimés N˚23 à 26 de la maison Laurent Perrier méritent toute votre attention.

Hôtel Waldhaus, Sils

Ce qui frappe en découvrant la vaste carte des vins du Waldhaus Sils, c’est le grand nombre de demi-bouteilles au format 0,375 litre. Ces petites bouteilles sont parfaites si vous ne souhaitez pas boire une bouteille entière seul ou à deux. Par exemple un condrieu 2019 d’André Perret pour 53 francs.