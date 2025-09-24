Le chardonnay est l'un des cépages blancs les plus importants au monde. Vous découvrirez ici pourquoi ce cépage neutre de Bourgogne est devenu une star mondiale.

Tout ce que vous devez savoir sur le chardonnay

Tout ce que vous devez savoir sur le chardonnay

1/6 Lorsque le chardonnay vieillit en barrique, les lies fines restent dans le vin jeune. La barrique tournante met régulièrement les levures et le vin en contact, comme ici au domaine Marrone dans le Piémont. Photo: Ursula Geiger

Ursula Geiger

Présent dans plus de 40 pays

Dans le monde, on cultive 7,1 millions d’hectares de vignes. Cela représente environ 10 millions de terrains de football. En comparaison, la surface consacrée au chardonnay paraît modeste, avec environ 200'000 hectares répartis dans plus de 40 pays.

Une vraie bourguignonne

Principal cépage blanc de France, le chardonnay est originaire de Bourgogne. Il doit son nom au minuscule village de Chardonnay, situé entre Dijon et Lyon.

Le chardonnay des grandes étiquettes

Impossible d’imaginer les grands vins blancs de Bourgogne sans chardonnay. Derrière les appellations Meursault, Chassagne-Montrachet ou Chablis, c’est bien lui qui se cache. Le champagne non plus ne saurait s’en passer. Le cépage entre presque toujours dans l’assemblage et donne naissance aux fameux champagnes Blanc de Blancs lorsqu’il est utilisé seul.

Du vin de table aux crus haut de gamme

Polyvalent, le chardonnay peut donner des vins simples, élevés en cuve d’acier, comme des crus haut de gamme vieillis en petits fûts de chêne. Ce passage en bois développe des arômes complexes et une texture souple en bouche.

Un cépage qui aime le calcaire

Tolérant aux caprices de la météo, le chardonnay se montre plus exigeant sur les sols. Mal adaptés, ils produisent des vins plats et sans relief. Les meilleurs crus naissent sur des sols riches en calcaire, en Bourgogne, à Chablis et en Champagne.

L'élevage en barrique

Parce que son parfum reste délicat et discret, le chardonnay se prête particulièrement bien à l’élevage en fût. Plus le fût est petit, plus son empreinte est marquée. Des notes beurrées, un parfum de pop-corn ou de cacahuètes, et parfois une touche de caramel, caractérisent ces vins passés en barrique.

Chardonnay «unoaked»

Comme souvent, les excès entraînent une réaction. Dans les années 2000, la mode du boisé opulent a suscité une lassitude, donnant naissance au mouvement ABC, pour Anything but Chardonnay. Aux Etats-Unis surtout, on a alors vinifié le cépage en cuve d’acier, avec la mention «unoaked». Aujourd’hui, la tendance est à l’équilibre. Les vignerons soignent davantage la qualité du raisin et dosent avec plus de retenue l’usage du bois.