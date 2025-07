La Clairette de Die est-elle le hit de cet été?

1/6 Un apéritif d'été simple avec de la clairette de Die. Photo: Nicolas Greinacher

Derrière le nom Clairette de Die se cache un effervescent léger, fruité et résolument accessible, originaire du sud-est de la France. Ce vin pétillant est produit dans l’appellation du même nom, nichée dans le Diois, une région montagneuse autour de la ville de Die, au bord de la Drôme. On y produit du vin depuis l’époque romaine – peut-être même avant que ce ne soit le cas en Champagne.

Ce qui rend la Clairette de Die particulière, c'est la combinaison d'arômes fruités, de légèreté et de fraîcheur. Son accessibilité la rend idéale pour les chaudes journées d'été, les moments spontanés entre amis ou simplement pour changer des vins mousseux plus connus. Son prix se situe à peu près au niveau d'un prosecco de qualité supérieure, il ménage donc aussi le porte-monnaie.

Clairette de Die avec une légèreté aromatique

Plus de 90% de la production porte la mention Méthode ancestrale. Ce vin est élaboré principalement à partir de Muscat blanc à petits grains, parfois complété de Clairette. Il ne subit qu’une seule fermentation, conservant ainsi une faible teneur en alcool (environ 8%) et une douceur naturelle (autour de 50 g/l de sucre résiduel). Au nez, il évoque le sureau, le raisin frais et une touche de pêche.

Alors que près des trois quarts de la production totale proviennent de la coopérative locale Jaillance, la région est également marquée par des exploitations plus petites. En visitant la région, on ne découvre pas seulement des vignobles et des caves, mais aussi un charmant mélange d'hospitalité et de tradition. La Clairette de Die n'est pas une star bruyante, mais un secret tranquille, et c'est justement ce qui la rend si passionnante.