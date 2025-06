1/8 Pour une fois, on ne faisait pas de la gymnastique dans le grand gymnase d'Arbois. Photo: Nicolas Greinacher

Avant même d'entrer dans le village d'Arbois, il était clair que quelque chose se passait. Des voitures étaient garées pare-chocs contre pare-chocs le long des trottoirs, bien au-delà du centre du village. J'avais fait le déplacement pour Le Nez dans le Vert – l'une des foires aux vins les plus passionnantes du Jura français, entièrement consacrée à la viticulture biologique et biodynamique et ayant pris place dimanche et lundi 23 et 24 mars. De jeunes amateurs de vin sont venus de toute l'Europe, beaucoup d'Espagne, d'Italie, de Scandinavie – et même d'Asie.

Le salon s'est tenu dans le gymnase du village et l'ambiance n'aurait pas pu être meilleure. 43 domaines viticoles étaient représentés, les viticulteurs et viticultrices ouverts, engagés et pleins d'énergie. On riait, on parlait métier et bien sûr on dégustait assidûment. J'ai pu déguster de grands vins blancs et rouges – et certains ont même servi leur Vin Jaune, une spécialité rare du Jura.

La région viticole du Jura en pleine forme

Le dimanche, premier jour du salon, les visiteurs faisaient déjà la queue plus d'une heure avant l'ouverture du salon. A peine la porte ouverte, tous se sont dirigés directement vers le Domaine Labet et Nicolas Jacob, deux stars de la scène viticole jurassienne. Mais en dehors de ces noms connus, il y avait aussi de belles découvertes. Il était tout simplement agréable de voir à quel point l'ambiance était vivante, jeune et positive.

Le lundi – la journée réservée au public professionnel – n'a pas été moins passionnante. L'après-midi, les participants se sont retrouvés à l'extérieur pour partager un repas, des bouteilles particulières ont fait le tour des tables, et partout des discussions sur les vignes, les sols et le style d'exploitation. On ne sentait absolument pas la crise des ventes si souvent évoquée dans le monde du vin. Au contraire: pour de nombreux domaines viticoles, les affaires étaient au beau-fixe.

La région viticole du Jura est toujours exaltante. Les vins sont authentiques, frais et incroyablement variés. Des gens du monde entier s'y rendent pour découvrir ces produits. Seul problème? Il n'y en a pas assez. Pour moi, c'était clair: je reviendrai - et en attendant, je continue à garder un œil sur cette région fascinante.