Nos vins classiques pour le risotto aux truffes

Une fois que les cochons truffiers ont fait leur travail, nous nous occupons de l'accord des vins. Place aux meilleurs accords mets-vins pour le risotto aux truffes.

1/5 Le highlight culinaire de l'automne: un risotto velouté à la truffe noire. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

En automne, le risotto crémeux aux truffes fraîches est un véritable délice. Son parfum âpre de terre et de forêt, son fondant beurré et les délicats reflets du grain de riz exigent un vin soigneusement choisi, qui convainc par son élégance plutôt que par son volume. L'art du mariage consiste à souligner l'arôme de la truffe, mais en aucun cas à le masquer.

Des classiques comme un Barolo mûri sont presque un choix naturel. Les tanins mûrs, les notes de roses séchées et l'épice de truffe reflètent harmonieusement les arômes et les saveurs du risotto. Un Barbaresco voisin ou un Brunello di Montalcino de Toscane font également preuve d'une grande classe, à condition qu'ils soient suffisamment mûrs pour envelopper en douceur la texture crémeuse du risotto.

Du vin suisse pour le risotto aux truffes

Si vous préférez le vin blanc, vous pouvez miser sur un élégant chardonnay de la Bündner Herrschaft, dont les arômes délicats et le bois utilisé avec modération se marient parfaitement avec la structure crémeuse du risotto. Avec son acidité racée et ses arômes de noix délicats, un champagne millésimé bien mûr serait également un excellent choix pour accompagner le risotto aux truffes.

Pour les amateurs de vins romands, un coup d'œil en Valais s'impose. Une syrah aux épices poivrées ou un cornalin sauvage aux fruits noirs sont des partenaires idéaux pour le caractère terreux de la truffe. Ils donnent une colonne vertébrale au plat sans le dominer. C'est donc toujours l'harmonie qui compte au final, et non la couleur dans le verre. En effet, la truffe et le vin s'entendent le mieux lorsque les deux se parlent avec détermination, mais en silence.