Tandis que d’autres nations célèbrent leurs héros du foot, la Suisse se retrouve autour d'une grillade. Et puisqu'un bon barbecue mérite mieux que de la bière, le vin entre en jeu: plus polyvalent et souvent bien meilleur.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Dès que les températures montent, commence la plus belle période de l'année en Suisse. Sur les balcons, les terrasses et dans les jardins, on grille à qui mieux mieux. Saucisses, légumes, poisson ou grosses pièces de viande: le barbecue fait partie de l'été suisse au même titre qu’une baignade dans le lac ou un apéro en terrasse. À vrai dire, le barbecue est probablement plus proche du sport national suisse que bon nombre de disciplines olympiques.

Pour beaucoup, barbecue rime avec bières. Mais celui ou celle qui veut vraiment mettre ses plats en valeur a tout intérêt à opter pour le vin. La raison est simple: le vin offre une palette aromatique bien plus large et peut être ajusté selon les ingrédients, les marinades et les modes de cuisson. Là où la bière rafraîchit, le vin élève. Les associations qui suivent montrent pourquoi la prochaine soirée barbecue devrait aussi être une soirée vin.

Spareribs Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc, à 19.95 francs Les spareribs, c'est avant tout une affaire de patience. Les meilleurs résultats s'obtiennent en faisant cuire les côtes plusieurs heures à basse température. La viande devient fondante, la marinade caramélisée apporte ses arômes sucrés, fumés et épicés. Autant de saveurs qui réclament un rouge puissant. Le «Château La Cardonne» du Médoc apporte la structure nécessaire: ses tannins s'accordent avec les arômes de cuisson, le fruit sombre s'harmonise avec la douceur de la sauce barbecue. Un vin qui ne vole pas la vedette, mais monte sur scène avec la grillade. Au nez: cassis, mûres, cèdre et fines notes de tabac. En bouche: puissant et équilibré, tannins mûrs, fruit sombre et fraîcheur agréable. Finale longue et boisée. Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc, à 19.95 francs Les spareribs, c'est avant tout une affaire de patience. Les meilleurs résultats s'obtiennent en faisant cuire les côtes plusieurs heures à basse température. La viande devient fondante, la marinade caramélisée apporte ses arômes sucrés, fumés et épicés. Autant de saveurs qui réclament un rouge puissant. Le «Château La Cardonne» du Médoc apporte la structure nécessaire: ses tannins s'accordent avec les arômes de cuisson, le fruit sombre s'harmonise avec la douceur de la sauce barbecue. Un vin qui ne vole pas la vedette, mais monte sur scène avec la grillade. Au nez: cassis, mûres, cèdre et fines notes de tabac. En bouche: puissant et équilibré, tannins mûrs, fruit sombre et fraîcheur agréable. Finale longue et boisée. Commander maintenant

Saucisse de veau Chianti Classico DOCG Castellare, à 21.95 francs La bratwurst est incontournable dans chaque soirée barbecue suisse. Servie avec une sauce aux oignons maison, elle se transforme en un plat d'été étonnamment raffiné. Les épices légères de la saucisse et le caramel des oignons réclament fraîcheur et caractère. Le Chianti Classico «Castellare» de Toscane s'en acquitte avec brio. Son acidité vive assure l'équilibre, ses notes fruitées s'harmonisent à merveille avec les arômes de cuisson. Un accord qui surprend au premier abord et paraît absolument logique au second. Au nez: cerises, baies rouges et fines herbes. En bouche: élégant, frais, harmonieux, avec un fruit juteux et une belle buvabilité. Chianti Classico DOCG Castellare, à 21.95 francs La bratwurst est incontournable dans chaque soirée barbecue suisse. Servie avec une sauce aux oignons maison, elle se transforme en un plat d'été étonnamment raffiné. Les épices légères de la saucisse et le caramel des oignons réclament fraîcheur et caractère. Le Chianti Classico «Castellare» de Toscane s'en acquitte avec brio. Son acidité vive assure l'équilibre, ses notes fruitées s'harmonisent à merveille avec les arômes de cuisson. Un accord qui surprend au premier abord et paraît absolument logique au second. Au nez: cerises, baies rouges et fines herbes. En bouche: élégant, frais, harmonieux, avec un fruit juteux et une belle buvabilité. Commander maintenant

Steak de cou de porc Alentejo DOC Três Ânforas Howard's Folly, à 19.95 francs Parfois, ce sont les choses simples qui fonctionnent le mieux. Un steak de cou de porc bien mariné, grillé à chaleur directe et servi avec un généreux beurre aux herbes: du bonheur pur. Le «Três Ânforas» de l'Alentejo apporte assez de corps pour tenir tête à ces arômes. Ses notes épicées et fruitées complètent parfaitement la viande et font d'un plat simple une petite fête du gril. Au nez: baies des bois sombres, pruneaux et épices méditerranéennes. En bouche: généreux, dense et étonnamment élégant. Fruit mûr, notes herbacées et belle longueur. Alentejo DOC Três Ânforas Howard's Folly, à 19.95 francs Parfois, ce sont les choses simples qui fonctionnent le mieux. Un steak de cou de porc bien mariné, grillé à chaleur directe et servi avec un généreux beurre aux herbes: du bonheur pur. Le «Três Ânforas» de l'Alentejo apporte assez de corps pour tenir tête à ces arômes. Ses notes épicées et fruitées complètent parfaitement la viande et font d'un plat simple une petite fête du gril. Au nez: baies des bois sombres, pruneaux et épices méditerranéennes. En bouche: généreux, dense et étonnamment élégant. Fruit mûr, notes herbacées et belle longueur. Commander maintenant

Burgers Vaud AOC Gamaret Gourmand Cave de Bonvillars, à 24.50 francs Le burger parfait vit de contrastes: du pain croustillant, une viande juteuse, du fromage fondu et des sauces savoureuses. Il faut un vin qui associe fruit, épice et fraîcheur. Le «Gamaret Gourmand» de Bonvillars est fait pour ça. Le cépage suisse offre des arômes fruités intenses et assez de punch pour tenir tête au burger. Nature simple et directe, parfaite pour une soirée détendue. Au nez: cerises noires, mûres et poivre. En bouche: souple, fruité, légèrement piquant. Structure équilibrée, compagnon sans prétention pour de nombreuses grillades. Vaud AOC Gamaret Gourmand Cave de Bonvillars, à 24.50 francs Le burger parfait vit de contrastes: du pain croustillant, une viande juteuse, du fromage fondu et des sauces savoureuses. Il faut un vin qui associe fruit, épice et fraîcheur. Le «Gamaret Gourmand» de Bonvillars est fait pour ça. Le cépage suisse offre des arômes fruités intenses et assez de punch pour tenir tête au burger. Nature simple et directe, parfaite pour une soirée détendue. Au nez: cerises noires, mûres et poivre. En bouche: souple, fruité, légèrement piquant. Structure équilibrée, compagnon sans prétention pour de nombreuses grillades. Commander maintenant

Brochettes de crevettes Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, à 24.95 francs Tout ce qui passe sur le grill ne doit pas être lourd et carné. Par temps chaud, des brochettes de crevettes à l'ail, au citron et aux herbes fraîches apportent une légèreté bienvenue. Le «Whispering Angel», l'un des rosés de Provence les plus connus, souligne les fins arômes marins sans les masquer. Un accord qui fonctionne avec une facilité déconcertante. Au nez: fraises, framboises, touche d'agrumes. En bouche: frais, sec, merveilleusement équilibré. Fruit fin, structure élégante, grand plaisir de dégustation. Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, à 24.95 francs Tout ce qui passe sur le grill ne doit pas être lourd et carné. Par temps chaud, des brochettes de crevettes à l'ail, au citron et aux herbes fraîches apportent une légèreté bienvenue. Le «Whispering Angel», l'un des rosés de Provence les plus connus, souligne les fins arômes marins sans les masquer. Un accord qui fonctionne avec une facilité déconcertante. Au nez: fraises, framboises, touche d'agrumes. En bouche: frais, sec, merveilleusement équilibré. Fruit fin, structure élégante, grand plaisir de dégustation. Commander maintenant

Omble chevalier grillé Dézaley Grand Cru AOC, à 17.95 francs Un omble chevalier entier sur le grill, farci d'huile d'olive, d'herbes fraîches et de rondelles de citron: simple, efficace et délicieux. En Suisse, l'omble chevalier est l'une des plus belles alternatives à la viande. Le «Dézaley Grand Cru» apporte la combinaison idéale de puissance, de fruit et de minéralité. Assez de substance pour tenir tête aux arômes de cuisson, assez d'élégance pour ne pas écraser le poisson. Un accord qui montre à quel point le vin suisse et les produits suisses s'accordent naturellement. Au nez: fruits jaunes mûrs, miel et notes florales discrètes. En bouche: puissant, complexe, minéral, avec une remarquable longueur. Dézaley Grand Cru AOC, à 17.95 francs Un omble chevalier entier sur le grill, farci d'huile d'olive, d'herbes fraîches et de rondelles de citron: simple, efficace et délicieux. En Suisse, l'omble chevalier est l'une des plus belles alternatives à la viande. Le «Dézaley Grand Cru» apporte la combinaison idéale de puissance, de fruit et de minéralité. Assez de substance pour tenir tête aux arômes de cuisson, assez d'élégance pour ne pas écraser le poisson. Un accord qui montre à quel point le vin suisse et les produits suisses s'accordent naturellement. Au nez: fruits jaunes mûrs, miel et notes florales discrètes. En bouche: puissant, complexe, minéral, avec une remarquable longueur. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.