Le vignoble bordelais épargné par le mégafeu en Gironde

Malgré un mégafeu dévastant 42'000 hectares en Gironde, l’Union des grands crus de Bordeaux assure que les vignes sont intactes et que le millésime 2026 restera prometteur et de haute qualité.

AFP Agence France-Presse

Le millésime 2026 s'annonce «préservé des conséquences des incendies» malgré le mégafeu ayant ravagé 42'000 hectares dans l'ouest de la Gironde, a assuré vendredi l'Union des grands crus de Bordeaux (UGCB) qui n'anticipe «aucun impact» sur les raisins ou leur goût. «A ce stade, nous tenons à rassurer: aucune vigne (du département) de Gironde n'a été touchée par les incendies. Aucun impact sur la qualité des raisins n'a été observé à ce jour», a écrit l'Union dans un communiqué, disant s'attendre à un «millésime 2026 prometteur».

Les grands crus de Bordeaux sont renommés dans le monde entier. «Les feux, bien que violents, se situent à plusieurs kilomètres de nos vignobles. Pour rappel, les incendies de 2022, survenus à la même période, n'avaient eu aucune conséquence sur le goût des vins», a ajouté l'instance qui réunit 126 grands châteaux du Bordelais.

Pour l'UGCB, le millésime 2026 s'annonce «porteur de grandes promesses de qualité» et «précoce», avec un début de vendanges qui devrait débuter historiquement tôt après une série de canicules. Le mégafeu a surtout concerné le pourtour nord et nord-est du Bassin d'Arcachon, région très touristique, ainsi que les abords de la métropole de Bordeaux, sans atteindre les grandes propriétés du Médoc ou des Graves.



