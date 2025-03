1/6 Les verres à vin sont très fragiles. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Des verres à vin élégants sont incontournables sur une table joliment dressée. Ils sont non seulement légers et maniables, mais permettent également au vin de dévoiler tout son potentiel aromatique.

Malheureusement, les verres à vin ont deux gros défauts. Le premier: ils peuvent vite représenter un certain investissement. En effet, six verres peuvent facilement coûter plus d’une centaine de francs suisses. Leur second défaut consiste en leur grande fragilité, liée à leur forme délicate et à leur faible épaisseur. Sur la terrasse ou dans le jardin, un simple coup de vent suffit parfois à les briser.

Haute teneur en plomb des verres à vin

En cas de casse, il ne reste plus qu’à vous débarrasser des verres concernés. Le plus simple serait de jeter les verres cassés et les éclats dans un container destiné au verre usagé. Ce geste apparemment logique n’est cependant pas conseillé. En effet, les verres contiennent nettement plus de plomb que les bouteilles de vin ou les autres contenants en verre.

La haute teneur en plomb permet de rendre les verres plus résistants. Elle augmente par ailleurs le point de fusion par rapport à des bouteilles en verre classiques par exemple. La teneur en plomb légalement autorisée dans les emballages en verre est nettement inférieure à celle des verres à vin. Il faut donc éviter de les mélanger avec le verre recyclable classique.

L’idéal est donc d’emballer vos verres à vin cassés dans du papier journal et de les jeter avec les ordures ménagères. Le papier journal évitera à votre sac poubelle de se percer. Pour de grandes quantités de verres cassés, pensez à vous rendre dans la déchetterie la plus proche de chez vous et évitez à tout prix les containers de verre usagé.