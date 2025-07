1/5 Nombreux sont ceux qui souhaitent avoir leur mot à dire en matière de vin et se présenter avec assurance. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Lorsqu'on plonge pour la première fois le nez dans un verre de vin, on comprend vite qu'il ne s’agit pas simplement de jus de raisin alcoolisé. Mais comment mettre des mots sur ce que l’on sent et goûte? Voici cinq notions de base incontournables pour mieux décrire ce qui se passe dans le verre.

1 Le corps – léger, moyen ou corsé?

Le corps décrit la sensation d'un vin en bouche. Est-il léger comme un vin d'été pétillant? Ou plein et corsé, presque crémeux? Un vin au corps plein est plus dense, plus chaud et plus riche au toucher. Un shiraz de la Barossa Valley ou un chardonnay de la Napa Valley sont des exemples typiques. Les vins au corps léger sont moins imposants.

2 L'acidité – la fraîcheur du vin

L'acidité peut sembler rebutante pour certains, mais elle est extrêmement importante pour le vin. Elle apporte de la fraîcheur, de la structure et rend le vin vivant. Les vins blancs comme le riesling ou le sauvignon blanc en sont particulièrement riches. Trop peu d'acidité et le vin paraît vite mou et ennuyeux.

3 Les tanins – cette sensation râpeuse

Les tanins sont des substances tanniques que l'on trouve surtout dans les vins rouges. Ils proviennent des peaux, des pépins et des tiges des raisins ainsi que des fûts de bois. En bouche, ils laissent une sensation de sécheresse, parfois même un effet râpeux sur la langue. Les jeunes rouges peuvent paraître austères, tandis que les vins plus mûrs offrent des tanins plus ronds et soyeux. On peut aimer ça ferme ou doux – comme un espresso corsé ou velouté.

4 L'alcool – pas qu'une question de degré

L'alcool ne se résume pas à un chiffre sur l'étiquette. Il apporte de la chaleur, du volume et aide à mieux exprimer les arômes. Mais trop d'alcool, et le vin peut sembler brûlant ou déséquilibré. Les bons vins trouvent le juste milieu, et cela nous mène au dernier point.

5 L'équilibre – la clé de tout grand vin

Un vin peut avoir beaucoup d'acidité, des tanins puissants et un degré d'alcool élevé. Ce qui compte, c'est que tout s'harmonise. Un vin équilibré ne laisse aucun élément dominer. Il est cohérent, rond, plaisant à boire. Et bien souvent, c'est ce subtil équilibre qui distingue un bon vin d’un grand.