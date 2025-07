«Combien vaut ma bouteille de Mouton Rothschild 1981?»

1/5 Vue de face d'une caisse en bois originale de Château Mouton Rothschild. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Posséder une bouteille de Château Mouton Rothschild 1981, c’est détenir un petit morceau d’histoire – viticole, mais aussi artistique. Ce millésime, toutefois, a toujours vécu dans l’ombre du légendaire 1982. Le gel printanier, suivi d’un violent orage de grêle en mai, a fortement endommagé les vignes. Si l’été s’est montré sec, les pluies abondantes de septembre et octobre ont dilué les raisins.

Résultat: des vinifications techniques et complexes. Dans des châteaux renommés comme Lynch Bages, la fermentation s'est arrêtée pour plus de la moitié du vin. Le Château Mouton Rothschild a certes mis en bouteille une quantité considérable – plus de 250'000 exemplaires – mais dès le départ, il était clair que le 1981 ne serait pas un vin de garde, mais plutôt à déguster jeune.

Quelle valeur pour cette bouteille?

Pourtant, ce millésime a son propre charme. La bouteille est ornée d'une étiquette de l'artiste français Arman Fernandez (1928-2005), connu pour ses représentations artistiques d'objets du quotidien. Son image confère au flacon une valeur de collection supplémentaire, qui va au-delà de son contenu. Le vin, lui, a depuis longtemps dépassé son apogée.

Aujourd’hui, le Mouton 1981 est un objet de passion. Pour les amateurs, ce n’est plus le contenu qui compte, mais l’histoire, l’esthétique de la bouteille, et l’aura du château. Même avec une étiquette légèrement tachée, notre lecteur peut se réjouir de posséder un exemplaire bien conservé. Sur le marché actuel, une vente à un collectionneur ou un marchand spécialisé peut rapporter environ 200 francs suisses.