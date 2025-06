1/5 Le taux d’alcool maximum dans le sang autorisé par la loi dans toute la Suisse vaut également pour les cyclistes. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Tout le monde sait qu’il ne faut pas prendre le volant quand on a bu de l’alcool. Or, le taux d’alcool maximum dans le sang autorisé par la loi dans toute la Suisse vaut également pour les cyclistes! Autrement dit, au-delà de 0,5‰, les conséquences pénales sont les mêmes que si vous roulez en voiture.

Selon l’assurance-accident Suva, on dénombre en Suisse près de 21'000 accidents de vélo par an. Au cours des cinq dernières années, les cyclistes en état d’ébriété ont provoqué en moyenne 85 accidents par an, impliquant des blessés graves. L’alcool était même une cause d’accident plus fréquente que les excès de vitesse ou le non-respect de la priorité.

La police contrôle également les cyclistes

Une enquête que nous avons menée auprès des postes de police de différentes villes suisses montre que les cyclistes doivent s’attendre à des contrôles. Entre 2017 et 2021, dans la ville de Zurich, en moyenne 89 personnes par an ont été verbalisées pour dépassement de la limite autorisée du taux d’alcool dans le sang. Ces chiffres résultent à la fois des contrôles de police et des accidents.

La police cantonale de Bâle-Ville nous a indiqué, à notre demande, qu’il n’y avait pas eu ces derniers temps de renforcement des contrôles auprès des cyclistes. Les dénonciations de cyclistes sous l’emprise de l’alcool ont visé environ 120 personnes en moyenne par an ces dernières années dans le canton de Bâle-Ville.

Pour la police cantonale bernoise, la mobilité douce dont font partie les vélos, reste une priorité de la police de la circulation. Des tests d’alcoolémie peuvent également être pratiqués auprès des cyclistes, sachant qu’ils ne sont en aucun cas contrôlés uniquement pour l’alcool. Un alcootest est généralement effectué en présence d’indices permettant de conclure à une capacité de conduite réduite.

Le permis pour voiture peut être retiré

Lorsqu’ils sont contrôlés avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite autorisée, les cyclistes peuvent généralement conserver leur vélo. Ils sont cependant invités par la police à le pousser ou à le laisser sur place pour le récupérer ultérieurement. Le montant de l’amende est ensuite fixé par l’autorité d’instruction compétente.

En outre, les offices cantonaux de la circulation routière et de la navigation ont la possibilité de faire contrôler l’aptitude à la conduite et, dans les cas les plus graves, de retirer à titre préventif le permis de conduire pour d’autres catégories de véhicules. On peut ainsi se retrouver dans l’obligation de rendre temporairement son permis de conduire pour voiture ou pour bateau parce qu’on a roulé à vélo sous l’emprise de l’alcool.