Au lieu de vous emparer du premier filet de clémentines qui traine, lisez les conseils d'un expert pour vous sécuriser de glorieux quartiers juteux et sucrés.

Fabien Goubet Journaliste Blick

Nulle déception n'est comparable à celle qui vous submerge à la dégustation d'une mauvaise clémentine. Membrane en carton, filaments étouffe-chrétiens, pépins en pagaille ou jus aux abonnés absents… Nombreux sont les coups du sort que nous réservent les mauvaises clémentines. De quoi vous dégoûter pour toute la saison. Alors pour ne plus jamais subir, voici quelques astuces d'expert pour trier le bon grain de l'ivraie.

1 Achetez les clémentines quand c'est la saison

Pour éviter les mauvaises clémentines, il convient d'arrêter de les acheter n'importe quand. Les supermarchés aguichent les ignares dès septembre. Ne succombez pas à la tentation! La pleine saison des clémentines, c'est de fin octobre à février. Certaines variétés sont un peu plus précoces, d'autres plus tardives, mais soyez patients et réservez-vous pour les clémentines premium telles que la variété nules, à parfaite maturité jusque fin décembre. Vous le valez bien.

2 Inspectez la peau des clémentines pour bien les choisir

Une clémentine avec une belle écorce orange et brillante est un indice de qualité. Mais cela ne suffit pas. «On ne peut pas se fier uniquement à la couleur de la clémentine», assure Lucas de Reydet, technicien agronome à Terre d'agrumes, l'organisation de producteurs de clémentines corses, à Penta-di-Casinca, sur l'Ile de Beauté.

En particulier, le cahier des charges de ces clémentines bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) stipule qu'elles doivent avoir «un petit cul vert, gage de qualité», précise le technicien. Deux couleurs, donc! Cette tâche verdâtre est le résultat d'une coloration et d'une maturation naturelles, sans aucun traitement.

3 Évaluez le poids des clémentines

Si vous hésitez entre deux références de clémentines très similaires, prêtez attention à leurs poids, conseille Lucas De Reydet. «C'est un critère subjectif, mais une clémentine plus lourde est généralement plus juteuse. Celles qui sont légères sont souvent gonflées par de l'air présent sous l'écorce et dans la pulpe», signe de piètre de qualité – et d'une déception aussi immense qu'inévitable.

4 S'il y a des feuilles, c'est que c'est frais

Certaines variétés de clémentines sont vendues avec leurs feuilles. C'est le cas des clémentines de Corse. Et ce n'est pas que pour des raisons esthétiques, détaille Lucas de Reydet: «Les feuilles bien vertes sont un gage de fraîcheur, elles prouvent que le fruit a été cueilli récemment». Entre la cueillette et l'achat, six jours au maximum se sont écoulés. En outre, la présence de feuilles signifie bien souvent que les clémentines ont été récoltées à la main.

5 N'achetez pas des remorques de clémentines

On a tendance à se faire avoir par des gros filets, des sacs de jute, voire d'élégantes cagettes de clémentines. Méfiance. Comme rappelé ci-dessus, la fraîcheur des clémentines est l'élément central à considérer pour qui veut éviter les déceptions. «Il faut les manger rapidement, car elles perdent vite en saveur, idéalement dans les 48 heures après l'achat», estime l'agronome. Si vous vivez seul ou en couple, privilégiez plutôt des achats restreints, mais fréquents, plutôt que de faire des stocks qui vous conduiront droit vers la déception.

Ce conseil est d'autant plus valable que les clémentines, contrairement aux bananes, ne mûrissent plus après la récolte. Alors autant se fournir en fruits bien frais!