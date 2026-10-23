Dans les hôtels «tout compris», le buffet rime avec choix infini, assiettes généreuses et vacances sans souci. Mais cette abondance a parfois son revers. Une experte en voyages tire la sonnette d’alarme: ce qui paraît frais et appétissant n’est pas forcément sans risque.

En bref Les buffets d’hôtel présentent des risques sanitaires liés à la prolifération de bactéries dans les aliments mal conservés.

Aliments à risque : fruits coupés, riz, fromages à pâte molle, desserts à base de crème et sauces.

Conseil d’expert : privilégier les plats fraîchement préparés et éviter les aliments qui sont restés longtemps à température ambiante.

Blick Lifestyle

Du plat chaud aux fruits frais, en passant par les desserts, le buffet du petit-déjeuner propose en général de quoi satisfaire tout le monde. C’est pourtant là que le bât blesse, selon Jessie Chambers, experte en voyages chez Global Work and Travel. Les plats qui traînent trop longtemps hors du frigo, ou qui ne sont pas maintenus à bonne température, offrent un terrain de jeu idéal aux bactéries. Et quand le thermomètre grimpe en été, les germes se multiplient encore plus vite.

Les aliments à surveiller de près

Voici les grands classiques du buffet qui appellent à la prudence, d’après l’experte:

Fruits coupés et salades prêtes à l’emploi: ils ont beau avoir l’air sains, ils peuvent poser problème s’ils ont été lavés à l’eau contaminée ou s’ils sont restés longtemps à l’air libre. Riz et pâtes: laissés trop longtemps à température ambiante, ils sont particulièrement sensibles. Dans les pays chauds, les bactéries s’y développent en un rien de temps et peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux. Fromages à pâte molle et charcuterie: sensibles aux écarts de température, ils sont vite contaminés s’ils sont mal conservés. Desserts à la crème et sauces: tiramisu, tartes, mais aussi sauces chaudes et plats mijotés deviennent vulnérables dès que la chaîne du froid ou le maintien au chaud n’est pas respecté à la lettre.

Pourquoi le buffet est un terrain glissant

Le coupable n’est pas tant l’aliment que le système lui-même: de grandes quantités de nourriture restent exposées pendant des heures, et les convives se servent souvent avec les mêmes ustensiles, un facteur classique de contamination croisée.

Les bons réflexes pour manger l’esprit tranquille

Pas question pour autant de bouder le buffet. L’experte recommande quelques précautions simples:

Privilégier les plats fraîchement préparés.

Choisir les moments où les plats sont régulièrement renouvelés.

Éviter ce qui reste longtemps sans réfrigération.

Se montrer particulièrement prudent avec les préparations crémeuses ou riches en protéines.

Se faire plaisir, oui, mais avec discernement

Le buffet reste un incontournable de nombreuses vacances. Mais choisir ses assiettes en connaissance de cause permet d’éviter bien des désagréments. En clair: tout ce qui fait envie en vacances n’est pas forcément un bon plan.

Cet article a été publié pour la première fois sur Onet Kobieta, la rubrique féminine et lifestyle du portail d’information polonais Onet, qui appartient à au Groupe Ringier.

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