Ces 10 bonnes nouvelles ont illuminé l'année 2024

En mai, l'artiste biennois Nemo a emmené la Suisse au sommet du podium de l'Eurovision, avec son titre «The Code». Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'année 2024 s'apprête à tirer sa révérence après avoir dressé son désastreux bilan. Guerres, instabilité politique, crise climatique... On préfèrerait ne pas s'attarder sur ces douze derniers mois, au risque de sentir notre moral chuter, nos épaules s'affaisser et notre espoir en l'avenir blêmir au souvenir de toutes les actualités sombres qui nous ont serré le cœur.

Mais dans toute cette obscurité, dans ce flot de mauvaises nouvelles, il y a eu des rayons de lumière: ne dit-on pas que celle-ci s'engouffre dans les brèches, lorsqu'on s'y attend le moins? Alors, pour vous réconcilier avec le souvenir de 2024 et vous aider à accueillir 2025 avec davantage d'optimisme, voici quelques bonnes nouvelles qui ont illuminé cette année. Majeures ou plus anecdotiques, chacune d'entre elles compte. Et pour nous, journalistes, qui relayons quotidiennement les horreurs du monde, tout rayon de soleil est bon à prendre.

Le ciel nous a joliment gâtés

Commençons par rappeler les superbes phénomènes météorologiques et astronomiques qui ont envahi le ciel suisse, ces derniers mois. À commencer par les aurores boréales survenues durant le printemps et l'automne, qui ont teinté l'horizon de spectaculaires stries roses. Généralement invisibles sous nos latitudes, elles ont décidé de se révéler en raison d'un cycle solaire qui ne se répète qu'une fois tous les 11 ans.

Mi-novembre, l'apparition rare des Léonides a également encouragé les vœux et souhaits les plus créatifs. Résultant de la trace de la comète 55P/Tempel-Tuttel, qui traverse la Terre une fois par an, ces étoiles filantes n'apparaissent donc que très ponctuellement, histoire de se faire désirer. Mais une fois qu'elles se révèlent, le spectacle vaut le coup!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La recherche sur le cancer ne cesse de progresser

En juillet, on vous parlait de l'exploit d'Ivana Domljanovic, jeune post-doctorante de 33 ans qui, au sein de l'Université de Fribourg, est parvenue à développer un test sanguin capable de détecter efficacement le cancer du sein. La chercheuse poursuit actuellement ses travaux prometteurs et espère à terme pouvoir sauver de nombreuses patientes. Pour rappel, 1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie, bien que les techniques de dépistage soient de plus en plus précises et efficaces, grâce à de nouvelles technologies très performantes.

Du côté du Royaume-Uni, une équipe de scientifiques basée à Oxford a reçu les fonds nécessaires pour tenter de produire un vaccin contre le cancer de l'ovaire, dont 75% sont détectés à un stade avancé. De très belles évolutions qui donnent de l'espoir!

Les efforts de conservation de la faune fonctionnent

Ce printemps, une étude parue dans la revue «Science» révélait que les efforts mondiaux pour protéger la biodiversité semblent porter leurs fruits. D'après le rapport, la création de zones protégées et les interventions humaines dédiées à booster la diversité de la faune ont eu un impact très positif, dans la mesure où de nombreuses espèces auraient été bien plus menacées en l'absence de ces actions: dans 66% des cas, leur lente disparition a été efficacement ralentie. Plusieurs d'entre elles, dont le lynx pardelle, ont en outre quitté la liste des espèces en danger d'extinction au cours de l'année 2024, souligne «The Guardian».

En Suisse, quinze nouvelles mesures de protection de la biodiversité ont été adoptées par le Conseil fédéral au mois de novembre: un budget de 24 millions a d'ailleurs été débloqué pour leur mise en œuvre, d'ici à 2025-2030.

La Suisse a gagné l'Eurovision

Comment oublier le sacre de Nemo, talent brut originaire de Bienne, qui a propulsé la Suisse au sommet du podium de l'Eurovision pour la première fois en 36 ans? Âgé de seulement 25 ans, l'artiste a ébloui le jury grâce à son morceau «The Code» et marqué la 68e édition du célèbre concours. Sa victoire a également contribué à augmenter la visibilité des personnes non-binaires en Suisse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La technologie moderne a changé des vies

Alors que l'IA suscite encore pas mal d'interrogations et d'angoisses (notamment concernant son impact sur le monde professionnel), plusieurs récits ont aussi prouvé ses immenses bénéfices, notamment au niveau de la santé. Trois quarts des employés suisses placent d'ailleurs beaucoup d'espoirs en cette technologie.

Et ils semblent avoir raison! Cet automne, par exemple, une femme malvoyante de 31 ans retrouvait une vue parfaite grâce à une opération au laser réalisée avec l'assistance d'une intelligence artificielle, au Royaume-Uni. Plus récemment encore, trois enfants Anglais en situation de handicap ont reçu des «bras bioniques» en guise de cadeau de Noël, à la suite d'une large campagne de crowdfunding, rapportait le «New York Post».

Les animaux-stars nous ont fait fondre

2024 est aussi l'année de Moo Deng, adorable petit hippopotame nain hébergé dans un zoo thaïlandais et rapidement devenu une starlette mondiale. Dans son sillage, les animaux mignons n'ont cessé d'envahir les réseaux sociaux pour nous remonter le moral. Fin octobre, par exemple, le zoo d'Édimbourg célébrait la naissance de Haggis, un autre spécimen de cette espèce devenue extrêmement rare, largement applaudi et complimenté sur les réseaux sociaux.

Le dernier cutie en date? Un jeune capybara prénommé Tupi, né dans le zoo de San Antonio ce 3 décembre, selon le «New York Times», et déjà réputé pour son charme désinvolte. C'est également la première fois en 25 ans qu'un bébé de cette espèce voit le jour dans l'établissement. On vous promet que sa manière d'agiter ses petites oreilles aura le pouvoir d'alléger votre humeur en quelques secondes à peine...

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Suisse a décroché 8 médailles aux JO de Paris

À Paris, sous un soleil de plomb, les athlètes suisses ont décroché pas moins de huit médailles, lors des Jeux Olympiques de cet été. Il y avait notamment l'argent du cavalier jurassien Steve Guerdat au saut d'obstacles, ou encore le bronze du nageur Roman Mityukov au 200m dos. Mais on se souvient surtout du prestige de la jeune tireuse argovienne Chiara Leone, 26 ans, première médaille d'or helvétique des JO 2024, qui a brillé sur le podium. De grands moments d'émotion.

La Nati a atteint le quart de finale de l'Euro

Toujours dans le registre du sport, les fans de football se souviennent évidemment de cet été passé dans les «Fanzones», à hurler le nom des joueurs suisses et à peindre des petits drapeaux rouges et blancs sur leurs joues. Bien que la Nati se soit finalement inclinée face à l'Angleterre, elle est rentrée au pays «la tête haute», laissant un souvenir immuable à tous ses supporters.

Des compagnons perdus ont été retrouvés

C'est le genre d'histoire insolite qui semble échappée tout droit d'un dessin animé Pixar larmoyant, dont la fin est forcément euphorique: Amalka, une jeune chienne disparue dans le vaste aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle, a été retrouvée en pleine forme au mois de novembre, après dix jours de recherches.

Dans le même registre, un chat égaré par des campeurs américains est parvenu à retrouver le chemin de son domicile en parcourant 1300 kilomètres dans le parc national de Yellowstone, en Californie. Un scénario de Pixar, on vous dit. (Et s'il y a une petite place dans le script pour John, la chatte sauvée in extremis d'une bouche d'évacuation par des pompiers britanniques, on achète direct nos billets de cinéma!)

L'amour l'a emporté sur les éléments

Il y a quelques semaines, vous avez craqué pour l'histoire follement romantique de deux tigres sibériens, relâchés à près de 200 kilomètres l'un de l'autre, au cœur d'une Russie recouverte de neige. Nommés Boris et Svetlaya, ils n'ont manifestement pas supporté cette séparation, orchestrée par des chercheurs dans le but d'augmenter le nombre des tigres sibériens dans la région: Boris n'a pas hésité à braver les éléments pour retrouver sa bien-aimée, avec laquelle il n'a pas tardé à fonder une famille, juste après les retrouvailles. Bon, si les scénaristes de Disney tombent sur cet article, ils auront décidément de quoi faire...