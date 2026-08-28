Dix joueurs, cinq championnats, deux compétitions européennes: la carte du foot suisse à l'étranger n'a jamais été aussi large. Ce lundi, un match nous intéresse particulièrement: Aston Villa - Arsenal.

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Ce lundi 31 août, à 21h, Aston Villa rencontre l'ogre Arsenal. Si Arsenal a déroulé pour la première journée du championnat d'Angleterre, en corrigeant Coventry 3 à 0, Aston Villa, de son côté, a vécu un cauchemar: les hommes d'Unai Emery ont été humiliés 4-0 à Brighton. L'effectif a même été réduit à dix dès la première mi-temps, sans le moindre buteur reconnu sur le terrain après un mercato qui a vidé l'effectif de ses cadres. Autant dire que le match de lundi s'annonce comme un test de vérité pour l'entraîneur Unai Emery, face aux champions en titre, qui plus est. Mais après leur victoire en Europa League l'an passé, les Villans ont le potentiel pour réaliser un match qui tournera en leur faveur.

Johan Manzambi regardera malheureusement depuis les tribunes ce choc entre son nouveau club et Arsenal. En effet, le Genevois n’a toujours pas remis un pied sur le terrain, suite à la blessure au genou qui l’a privé des 8e de finale et de l'historique quart de finale de la Nati à la Coupe du monde.

Transféré du SC Fribourg à Aston Villa, sous le nez de Newcastle, Johan Manzambi, 20 ans, est LA révélation de l'Europa League. Héros inattendu du Mondial avec la Suisse, il a rejoint Villa Park cet été contre plus de 63 millions de francs, un record pour un joueur suisse. De quoi remplacer Amadou Onana, gravement blessé durant la Coupe du Monde et donner du liant à un milieu de terrain ambitieux, qualifié pour l’UEFA Champions League.

Le problème, c'est que Manzambi n'a pas encore posé le pied sur une pelouse officielle sous ses nouvelles couleurs. Blessé lors d’un entraînement suisse avant le huitième de finale, il a manqué la fin du Mondial, puis la Supercoupe d'Europe face au Paris Saint-Germain début août et également la première journée de Premier League. Les échos qui filtrent de son travail de rééducation, en Espagne avec un spécialiste du genou, sont toutefois encourageants et Unai Emery, son entraîneur, réputé pour son exigence, ne cache pas son impatience à l'idée de l'intégrer.

Comment regarder la rencontre? Le choc Aston Villa - Arsenal, comme l'ensemble de la Premier League, est à suivre sur CANAL+, diffuseur exclusif du championnat en Suisse romande. Le choc Aston Villa - Arsenal, comme l'ensemble de la Premier League, est à suivre sur CANAL+, diffuseur exclusif du championnat en Suisse romande. Voir le match

Ce que l'on attend de Manzambi cette saison dépasse largement ce simple match contre Arsenal: une fois lancé, il devra apporter sa palette technique à une équipe qui dispute l’UEFA Champions League et vise à confirmer sa place dans le top 4 de la Premier League. Unai Emery le verrait bien s'installer durablement au milieu, dans le rôle qu'occupait Onana avant sa blessure. Reste à voir si le Genevois pourra tenir cette promesse dès son retour.

En attendant sa guérison, il est temps de faire le point: où en sont, cette saison, les footballeurs suisses exportés à l'étranger? Entre les pelouses anglaises et les nuits européennes de l’UEFA Champions league, la Nati n'a jamais été aussi présente sur les plus grandes scènes du foot continental, celles-là même où évoluent aussi Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Erling Haaland. Difficile de rivaliser en termes de projecteurs braqués sur ces noms-là, mais les Suisses, eux, tracent leur route avec constance dans les mêmes championnats et les mêmes compétitions. Voici où les retrouver.

Xhaka, la boussole de Sunderland

À 33 ans, Granit Xhaka n'a plus rien à prouver. Mais il continue, saison après saison, d'être le métronome autour duquel une équipe se construit. Après Arsenal puis Leverkusen, où il a soulevé le championnat allemand, le Bâlois a posé ses valises à Sunderland, tout juste remonté en Premier League. Son rôle est clair: structurer un vestiaire encore jeune, apporter son sens du placement et son autorité naturelle à un promu qui devra apprendre vite pour se maintenir. Sunderland n'a pas recruté un simple milieu de terrain, mais un capitaine dans l'âme.

Ndoye, la vitesse qui doit confirmer à Nottingham

Dan Ndoye entame sa deuxième saison à Nottingham Forest, où il est arrivé en provenance de Bologne à l'été 2025. Mais la saison dernière a été compliquée: Nottingham a frôlé la relégation, assurant son maintien seulement trois journées avant la fin, et le Vaudois n'a pas encore pleinement répondu aux attentes placées en lui. Mais il aborde cette nouvelle campagne avec une réelle envie de tourner la page et à confié récemment en interview avoir hâte de pouvoir montrer son plein potentiel. L'arrivée du nouvel entraîneur Oliver Glasner, avec qui le courant semble bien passer, pourrait justement lui donner les ailes qui lui ont parfois manqué la saison passée. L'enjeu est clair: transformer l'explosivité et le talent qui ont fait de lui l'un des ailiers les plus courtisés de Serie A en régularité.

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Okafor, la saison de la confirmation à Leeds

Après un passage en dents de scie à l'AC Milan, Noah Okafor a rejoint Leeds United fin août 2025 pour se relancer. Sa première saison en Angleterre a été prometteuse, ponctuée d'un moment fort: le 13 avril dernier, le bâlois al inscrit un doublé à Old Trafford qui permet à Leeds de s'imposer 2-1 face à Manchester United, une première depuis 1981 pour le club dans cette enceinte. À 26 ans, l'ailier de la Nati entame sa deuxième campagne avec l'ambition de confirmer. L'enjeu est simple: se montrer décisif devant le but pour redevenir indispensable.

Elvedi, le patron du Mondial, rejoint Okafor à Leeds United

Nouvel arrivant à Leeds, Nico Elvedi arrive auréolé d'une véritable renaissance. Resté sur le banc durant tout l'Euro 2024, puis un temps écarté de la sélection début 2025, le Zurichois avait engagé un préparateur physique et revu son hygiène de vie pour reconquérir sa place. Le pari a payé: cette année, lors de la Coupe du Monde, il s'est imposé comme l'un des piliers de la défense suisse, réalisant notamment une performance saluée par la presse contre la Colombie en huitièmes de finale et qui a propulsé la Nati en quarts pour la première fois depuis 1954. Fort de cette saison référence, le défenseur de 29 ans a quitté le Borussia Mönchengladbach pour rejoindre Leeds. Il y retrouve Daniel Farke, qui l'avait déjà entraîné à Gladbach lors de la saison 2022/23. Grâce à sa polyvalence, capable d'évoluer sur les trois postes de la défense, Elvedi pourra apporter à Leeds son expérience et sa solidité.

Schär, le retour de l'indéracinable de Newcastle

Fabian Schär n'a plus rien à démontrer sur les bords de la Tyne. Mais sa dernière saison a été un vrai chemin de croix. Après une grave blessure à la cheville le 7 janvier, lors d'un match contre Leeds, plusieurs de ses ligaments ont dû être reconstruits. Ce qui devait être trois mois d'absence s'est toutefois transformé en une saison quasiment blanche: une plaie mal cicatrisée s'est infectée onze semaines après l'opération: «quelque chose que mon médecin n'avait jamais vue en 20 ans de carrière», confiait le Saint-Gallois à nos collègues alémaniques, nécessitant une opération en urgence pour éviter une septicémie, puis un mois d'antibiotiques quotidiens à l'hôpital, en plus d'un caillot sanguin venu compliquer encore la convalescence. Malgré cette saison perdue, Newcastle a prolongé d'une saison le contrat de son taulier, qui y évolue depuis huit ans. À 34 ans, Schär reste convaincu qu'il a encore un rôle à jouer: «Si je suis en forme, je peux continuer à apporter quelque chose d'important.» Une légère blessure musculaire contractée il y a deux semaines complique sa préparation, mais un retour à l'entraînement collectif est annoncé comme imminent.

Amenda, le pari de Coventry fraîchement promu

Vingt-cinq ans que Coventry attendait de retrouver l'élite. Pour ce retour tant espéré, le club a investi 18 millions d'euros sur Aurèle Amenda, décidément valeur montante du foot suisse. À 22 ans, il incarne à lui seul l’ambition du promu: Coventry n’a pas dépensé cette somme pour un simple pari, mais pour un défenseur censé apporter d’emblée de la solidité et construire proprement depuis l’arrière dans une Premier League où l’apprentissage sera rude. Mais la vraie star qui a convaincu le Biennois de franchir le pas, c'est son nouvel entraîneur: Frank Lampard, légende de Chelsea et de l'Angleterre. Il s'est personnellement chargé du dossier, multipliant les appels vidéo et les séances d'analyse pour expliquer à Amenda pourquoi il le voulait dans son équipe et comment il envisageait sa progression. À 23 ans, l'objectif du défenseur est limpide: engranger du temps de jeu, se mettre en valeur, et décrocher à terme davantage de responsabilités.

Sommer, le mur de Bruges en Ligue des champions

Il est l'Helvète qui a disputé le plus de rencontres en Champion League! Yann Sommer poursuit sa carrière européenne au Club Bruges, après des années au sommet avec le Bayern Munich puis l'Inter Milan. À 37 ans, le gardien reste l'un des portiers les plus expérimentés du continent et son rôle à Bruges dépasse la seule performance individuelle: il doit transmettre, structurer une défense et surtout aider le club belge à exister sur la scène européenne face à des cadors autrement plus armés.

Kobel, l'avenir du Borussia Dortmund entre ses gants

Nouveau portier de la Suisse, Gregor Kobel, 28 ans, est resté longtemps dans l'ombre de Yann Sommer, dont il a pris la relève en sélection après l'Euro 2024. Le Zurichois a signé l'un des moments forts de la Suisse à la Coupe du monde: élu homme du match du huitième de finale face à la Colombie, il a arrêté le penalty décisif de Cucho Hernández lors de la séance de tirs au but, propulsant la Nati en quarts pour la première fois depuis 1954. Pilier du Borussia Dortmund, il portera une nouvelle fois les espoirs allemands en UEFA Champions League cette saison.

Akanji, la polyvalence made in Zurich à l'Inter

Après Dortmund puis Manchester City, où il a tout gagné, Manuel Akanji a posé ses valises à l'Inter Milan. Le défenseur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'à droite, apporte son expérience du très haut niveau à un club qui rêve toujours du Graal européen. Sa capacité d'adaptation, sa lecture du jeu et son calme légendaire en font l'un des atouts discrets mais précieux de cette Inter version 2026-27.