Voici comment garder un vin pendant des mois après ouverture

Grâce au système Coravin, on peut boire le contenu d’une bouteille de vin sans avoir à la déboucher. Découvrez comment cela fonctionne et si l’investissement vaut le coup.

1/6 Le système Coravin est une invention fascinante pour les amateurs de vin.

Nicolas Greinacher

Dès qu’une bouteille de vin est débouchée, c’est une lutte contre le temps qui commence. Le contact avec l’air entraîne ce que l’on appelle une oxydation. Certains vins peuvent être meilleurs quelques heures après l’ouverture, mais après quelques jours, le vin arbore un goût de vinaigre.

Il existe pourtant différents moyens de parer à ce problème. Le procédé le plus courant consiste à extraire l’air de la bouteille à l’aide d’une pompe à vide avant de la refermer avec un bouchon en plastique. Le vin peut ainsi se conserver quelques jours au réfrigérateur. Mais après une semaine au plus tard, on ne peut plus l’utiliser qu’en cuisine.

Publicité

Le système Coravin: une aiguille et du gaz

Il y a quelques années, une nouvelle solution a été trouvée pour résoudre ce problème. Le système Coravin représente une avancée majeure par rapport à tous les autres produits existants. Son principe: il n’est pas nécessaire d’extraire le bouchon de la bouteille pour avoir accès au vin.

Dans un premier temps, on pratique un trou dans le bouchon à l’aide d’une aiguille extra-fine jusqu’à ce qu’elle soit en contact avec le vin. Dans un deuxième temps, l’appareil injecte dans la bouteille un gaz inodore sous la pression duquel le vin est extrait. Pour finir, on retire l’aiguille et le bouchon de liège se referme entièrement.

Une bouteille prélevée par Coravin peut se garder plusieurs années

Des essais ont montré qu’une bouteille de vin ouverte avec le système Coravin pouvait se garder plusieurs années. De mon côté, j’ai remarqué qu’après un an, on commençait à ressentir des différences avec une bouteille fraîchement ouverte. Une cartouche de gaz coûte entre 10 et 20 francs et permet de prélever une quinzaine de verres (150 ml). Le Coravin est vendu à partir de 200 francs.

Attention au risque de blessure toutefois: l’extrémité de l’aiguille est très pointue

Le Coravin ne fonctionne pas pour tous les vins. Étant donné que les bouchons en plastique ou en matériau synthétique ne sont pas élastiques comme le liège, ils ne se referment pas après l’introduction de l’aiguille Coravin. Dans ces conditions, le vin va s’oxyder en cave. Par conséquent, il ne faut pas utiliser le système Coravin avec des bouchons synthétiques, ni avec des bouchons à vis.

Publicité

Faut-il investir dans un Coravin?

Il est intéressant d’investir dans un Coravin si vous souhaitez boire un ou deux verres de vin et finir le reste quelques semaines ou quelques mois plus tard. Cet appareil vous permet également de tester si un vin dont vous avez plusieurs bouteilles en cave est prêt à boire où s’il peut se garder quelques années de plus. En revanche, si vous finissez toujours la bouteille le jour-même ou le lendemain, l’achat d’un Coravin présente peu d’intérêt. Quoi qu’il en soit, le Coravin reste une invention révolutionnaire.