Avec ces astuces, vos carafes à vin brilleront à nouveau

Face aux perles métalliques, aux coquilles d’œuf et au bicarbonate de soude, les taches n’ont aucune chance de s’installer sur vos carafes.

1/4 Pratiques et esthétiques: les élégantes carafes en verre. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Une carafe parfaitement polie est un ornement qui rehausse n’importe quelle table. Même à l’abri d’une vitrine, ces récipients en verre aux courbes élégantes sont à leur avantage. Mais quand avez-vous pour la dernière fois examiné de plus près le fond de votre carafe? Les taches de calcaire et les dépôts de vin rouge séché, en plus d’être inesthétiques, sont tenaces.

Heureusement, il existe plusieurs moyens de nettoyer l’intérieur d’une carafe. Nous avons rassemblé pour vous les astuces les plus efficaces. Après l’avoir nettoyée, laissez de préférence sécher votre carafe sur un égouttoir avant d’en frotter l’extérieur avec un chiffon en microfibres. Votre carafe sera comme neuve.

Perles de nettoyage

Les perles de nettoyage sont une méthode astucieuse si vous souhaitez nettoyer l’intérieur de votre carafe en verre sans utiliser de détergent. Après avoir fait couler un peu d’eau chaude dans votre carafe, versez les minuscules billes de métal et agitez le tout pendant quelques minutes. Pour récupérer les perles réutilisables, il vous suffit de vider la carafe au-dessus d’une passoire. Et pour remettre les perles dans leur emballage, utilisez de préférence un petit entonnoir.

Coquilles d’œuf

Les coquilles d’œuf fonctionnent selon le même principe que les perles de nettoyage. Seule différence: avant de les verser dans la carafe, vous devez encore les broyer. Le mieux est de les placer dans un sachet refermable. Comme les billes métalliques, les coquilles d’œuf broyées détachent les résidus mécaniquement à la surface du verre. Pour finir, vous n’avez plus qu’à rincer soigneusement la carafe.

Pastilles de nettoyage pour dentiers

Voici une méthode tout aussi efficace, mais un peu plus chère pour nettoyer votre carafe à fond. Versez un peu d’eau chaude dans le récipient et placez-y une pastille de nettoyage pour dentiers. Agitez la carafe et laissez-la reposer toute la nuit, puis rincez-la soigneusement le lendemain. Cette dernière étape est très importante pour éliminer totalement le goût du produit de nettoyage sur le verre.

Vinaigre et bicarbonate de soude

Ce tandem surpuissant suppose que vous avez les deux produits chez vous. Commencez par verser une demi-tasse de vinaigre et un sachet de bicarbonate de soude dans la carafe. Ajoutez de l’eau chaude, agitez la carafe quelques instants et laissez le tout agir pendant une vingtaine de minutes. Une fois que vous l’avez soigneusement rincée à l’eau froide, votre carafe est à nouveau impeccable.