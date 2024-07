Voici comment économiser de l'argent au restaurant

1/4 Pour beaucoup, un bon verre de vin fait partie d’un repas au restaurant.

Nicolas Greinacher

Choisissez le vin de la maison ou un vin au verre

Bon nombre de restaurants proposent un vin maison ou des vins servis au verre. Ces derniers sont souvent meilleur marché que ceux en bouteille et sont souvent choisis en fonction des plats sur la carte. N'hésitez jamais à demander de le goûter avant de faire votre choix final.

Apportez votre vin

Certains restaurants vous autorisent à apporter vos propres bouteilles. Informez-vous au préalable sur le droit de bouchon et comparez avec les prix des vins sur la carte. Mais dans bien des cas, cela peut être un choix plus économique, surtout si vous souhaitez déguster une bouteille rare ou exclusive.

Commandez des vins de la région

Les vins de la région sont souvent plus abordables que les vins venus d’ailleurs. En commandant des vins régionaux, vous soutenez en plus la viticulture locale et aurez peut-être l’occasion de faire de belles découvertes.

Explorez la carte des vins

On prend de meilleures décisions quand on est informé. Explorez la carte des vins du restaurant idéalement avant votre visite, puisqu’elle est souvent disponible en ligne. Vous pourrez ainsi dénicher le meilleur rapport qualité/prix et faire des économies.

Faites une croix sur l’apéritif et le digestif

Un verre de mousseux à l’apéritif et un porto avec le fromage? Voilà qui peut faire exploser le budget. Demandez-vous s’il ne vaut mieux pas faire l’impasse sur ces boissons ou les remplacer par une option moins chère. Il suffit parfois d’un bon verre de vin avec le plat principal pour sublimer un repas.