1/8 La région française du Chablis produit des vins blancs d’un excellent rapport qualité/ prix. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Le Chablis est une zone viticole située en Bourgogne (France), réputée pour ses vins blancs secs issus du chardonnay. La ville du même nom et les vignobles environnants sont traversés par une rivière nommée le Serein. Compte tenu de la latitude élevée, le climat y est un peu plus frais que dans d’autres parties de la Bourgogne. Les gelées printanières sont donc particulièrement redoutées à Chablis. Selon la circulation, vous aurez besoin de quatre heures en voiture pour rejoindre Chablis depuis Bâle ou de trois heures en train au départ de Paris.

Au XIXe siècle, la région a connu un essor économique en raison de sa proximité avec Paris, avant que les plantations ne reculent fortement avant la fin du siècle en raison des maladies et des parasites. Avec la construction de la ligne de chemin de fer qui reliait Paris à Marseille dans le sud de la France, Chablis a dû faire face à la concurrence des vins moins chers produits dans des régions comme le sud de la vallée du Rhône. Après la Première Guerre mondiale, puis de fortes gelées en 1945, la superficie du vignoble est tombée à tout juste 500 hectares, soit à peu près autant que le canton de Schaffhouse aujourd’hui.

Le retour du Chablis sur la scène mondiale

Les vins blancs de Chablis doivent leur succès, aujourd’hui retrouvé, aux sols exceptionnels et aux différentes orientations des coteaux. Les vins portant la mention Petit Chablis proviennent de coteaux plus frais, avec des roches calcaires dures et moins d’argile par rapport aux autres aires. Les vins présentent une acidité élevée et rafraîchissante, caractéristique de la région, avec des notes subtiles de pomme verte et de citron.

Si la bouteille fait simplement état de la mention Chablis, le vin est produit sur des sols composés de calcaire riche en fossiles. Ces sols sont connus pour leur richesse en minéraux et leur forte proportion de sédiments marins fossilisés, tels que des coquillages ou des coraux. Il se peut donc que vous reconnaissiez une discrète note de coquille d’huître dans votre verre de chablis.

La mention Chablis Premier Cru sur l’étiquette franchit un palier supplémentaire dans la qualité. Contrairement au Petit Chablis et au Chablis, ces vignobles sont orientés principalement au sud et au sud-est. Bénéficiant d’un meilleur ensoleillement et de températures plus clémentes, les raisins mûrissent mieux et produisent des vins qui expriment parfois des arômes de fruits à noyau, comme la pêche ou l’abricot.

Enfin, vous parviendrez au sommet de l’art viticole chablisien si vous ouvrez une bouteille de Grand Cru. Cette appellation évoque des noms tels que Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur ou Vaudésir. Tous ces crus se trouvent à proximité immédiate du village de Chablis et sont orientés au sud-ouest, profitant ainsi du soleil du soir. Cela donne généralement des vins tendus comme un arc, en raison de leur acidité mordante et de leurs arômes de fruits ciselés.

Au cours des dernières décennies, la hausse de la demande s’est traduite par un agrandissement des terres cultivées et le vignoble atteint aujourd’hui 5500 hectares. Comparés aux autres vins blancs issus de régions bourguignonnes prestigieuses, les vins de Chablis sont restés étonnamment bon marché. Cela tient probablement au fait qu’environ un tiers des chablis est vinifié par la coopérative La Chablisienne.

Quels plats déguster avec un chablis?

Les vins de Chablis sont blancs, secs et dotés d’une acidité croquante. S’y ajoutent des arômes lumineux de pomme verte, d’agrumes et parfois de fruits à noyau, toujours sur la réserve et jamais envahissants. Ces qualités font du chablis un partenaire idéal pour accompagner les sushis et les huîtres, mais aussi les poissons cuits et grillés ou tout simplement pour un apéritif rafraîchissant. Vive le Chablis!