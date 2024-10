Les meilleurs vins pour accompagner vos plats de chasse

C'est officiel: la saison de la chasse est ouverte! Au menu, chevreuil, sanglier, faisan ou cerf, il y en a pour tous les goûts et les carnivores sont à l'honneur. Avec le gibier, ce sont surtout les vins rouges pleins de caractère qui marquent des points.

Viande, sauce et épices… il faut des vins rouges puissants pour rivaliser avec les arômes intenses du gibier.

Nicolas Greinacher

Octobre est arrivé, et avec lui les feuilles dorées, les séries sous la couette et... la chasse bien sûr! Que ce soit pour aller déguster le gibier dans un des meilleurs restaurants de chasse ou pour accompagner vos plats faits maison, le choix du vin sera crucial.

Privilégiez les vins rouges suisses épicés

Tout d'abord, il y a gibier et gibier. Vous ne choisirez pas le même vin si vous avez dans votre assiette des suprêmes de faisan tendres ou un filet de chevreuil au poivre bien relevé. On retiendra toutefois qu’en règle générale, il faut des vins rouges puissants pour rivaliser avec les arômes intenses de la viande, de la sauce et des épices.

Mon bon plan pour accompagner le gibier, ce sont les vins rouges valaisans issus du cépage cornalin, comme ceux de Denis Mercier. Ils sont particulièrement épicés et ont un profil aromatique intense, généralement à base de baies noires. On pourra également se tourner vers une syrah du Valais, à l’expression puissante et relevée, ou bien vers un Sassi Grossi, un merlot du Tessin élevé en fûts de chêne neufs.

Les autres vins rouges à choisir pour la chasse

S’il n’y a pas de vins suisses sur la carte, il est bien sûr possible de se tourner vers des vins rouges étrangers. Les vins espagnols puissants, en particulier ceux des régions de la Ribera del Duero, de la Rioja ou du Priorat près de Barcelone, sont très populaires. Alors que les pinots noirs ont souvent une charpente un peu trop faible pour tenir tête au gibier, le pinotage, un cépage sud-africain, apporte une réponse convaincante.

Les vins fougueux de la vallée du Rhône, en France, s’accordent également très bien avec le gibier. On pense notamment aux appellations Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Cornas, Hermitage ou encore Côte-Rôtie. Quant aux amateurs de vins italiens, ils iront chercher un vin corsé du côté des références que sont l'Amarone, le Barolo ou le Brunello di Montalcino.