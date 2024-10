Où manger la chasse en 2024? Nos 12 restos romands préférés

A l'Auberge de l'Abbaye de Montheron

Jocelyn Daloz

Dans la chasse, il y a à boire et à manger. Normal. Mais du coup, on ne sait plus à quel sanglier se vouer. Pour vous aider à y voir plus clair, voici 12 tables dans toute la Suisse romande.

1 Fribourg

Le Sauvage, Fribourg

Nous démarrons cette excursion culinaire automnale par le Sauvage, hôtel-restaurant situé en contrebas de la ville de Fribourg, à un jet de pierre de la Sarine. Le restaurant accueille du mardi au samedi midi et soir. Il offre les plats standards de la chasse (civet de chevreuil et rack de sanglier) et les accompagnements traditionnels (chou rouge, spätzli etc.) mais il y a aussi des choses plus travaillées, tel ce duo de filets de lapin et de lièvre, vinaigrette à la figue.

Menu dégustation à 125 francs

Planche-Supérieure 12, Fribourg

Auberge-Saint-Claude, Lentigny

L’auberge Saint-Claude cultive la tradition comme personne, puisque le restaurant est tenu fermement par la famille Morel depuis six générations! Fière de promouvoir des mets de saison et locaux, l’auberge située dans le calme de la campagne fribourgeoise propose des menus dégustations alléchants et une carte de chasse bien fournie. Terrine de sanglier, dos de chevreuil et crème de courge, l'automne arrive dans les assiettes dès le 29 septembre!

Menu dégustation à 86 francs

Route de Chénens 6, Lentigny

2 Genève

La Diligence, Chêne-Bourg

Le chemin de Saint-Gall à L'Alsace passe par Genève. Dans le vieux Chêne-Bourg, partez à la rencontre de l'Alsacienne Isabelle Drusini, qui tient la Diligence. Après avoir repris les rênes de ce restaurant mythique, tenu pendant plusieurs décennies par la Saint-Galloise Annie Escanez, la Diligence reste fidèle à sa philosophie: une adresse qui fait la part belle à la cuisine de brasserie, aux abats, et bien sûr à la chasse an automne. On la recommande également chaudement pour l’excellence de ses plats à base de chevreuil, du médaillon au civet, avec en accompagnement un vin du cru genevois.

Rue du Gothard 20, Chêne-Bourg

Les Curiades, Bernex

Si vous cherchez à sortir des sentiers battus, le restaurant Les Curiades est fait pour vous. Situé au cœur du domaine viticole du même nom, cet endroit célèbre le terroir genevois tout en y ajoutant une touche distincte de modernité. Le chef Pascal Cloetens propose de revisiter les sempiternels accompagnements de chasse et de les varier à chaque plat, proposant ainsi des ensembles plus légers et plus subtils. Vous vous laisserez facilement tenter par une pièce de faon rôti au four accompagnée de cèpes rôties.

Menu chasse en 4 plats avec les accords mets-vin à 130 francs

Vieux-Lully 10, Bernex-Lully

3 Jura

La Caquerelle, Asuel

Situé au sommet du col des Rangiers, cet hôtel-restaurant tenu par la même famille depuis quatre générations est le rendez-vous des cyclistes et autres randonneurs du dimanche. Il accueille également de grandes tablées sur réservation. La beauté du paysage et les légendes de sorcières que l’on se raconte sur ce lieu ajouteront du piment à vos airelles. La chasse y est servie dès le 8 octobre, en respectant les codes du genre tout en y ajoutant un peu d’originalité.

La Caquerelle 8, Asuel

Château de Domont, Delémont

Quoi de mieux pour déguster la venaison que de se sentir comme un seigneur féodal en son fief? Le château de Domont aux abords de Delémont a réouvert ses portes en 2017 et vous accueille dans un cadre médiéval pour déguster sa carte de chasse. Au menu: médaillons de chevreuil, civet et burger de cerf. Si vous désirez pousser l’immersion jusqu’au banquet pour célébrer un événement, en famille ou en groupe, réservez la salle des chevaliers et ripaillez-y joyeusement!

Burger au cerf à 28,50 francs / assiette de chevreuil à 54 francs

Le Domont 3, Delémont

4 Neuchâtel

Brasserie Le Jura, Neuchâtel

Ne vous y trompez pas: malgré son nom d’un autre canton, cette brasserie est bien une véritable institution de la capitale neuchâteloise. Vous y dégusterez d’excellents plats de viande de gibier avec leurs accompagnements traditionnels sur des nappes carrelées, dans un décor chaleureux de boiseries, à mi-chemin entre la brasserie parisienne et la «Beiz» typiquement helvétique. Signe qui ne trompe pas: l'établissement est entré au GaultMillau en 2023, avec 12 points.

Rue de la Treille 7, Neuchâtel

Auberge du chasseur, Fenin

Au Val-de-Ruz, la chasse, c’est du sérieux. L’arrière-pays neuchâtelois cultive cette tradition comme le reste de l’Arc jurassien, et ça se ressent dans l’assiette. À Fenin, c’est même la spécialité de l’Auberge du chasseur (on aurait pu s’en douter, vu le nom). La saison a déjà démarré dans ce restaurant dont la terrasse offre une vue dégagée sur le Val-de-Ruz. La carte chasse est très étoffée, avec des options de viande sur ardoise et une fondue à base de viande de chevreuil particulièrement alléchante.

Menus à partir de 48 francs

Rue Léo-Châtelain 11, Fenin

5 Valais

Relais des chasseurs, Chiboz

Le meilleur de la chasse valaisanne dans un cadre bucolique perché à 1350 mètres d’altitude. Avez-vous déjà mangé du chamois? C’est l’occasion de se laisser tenter dans ce restaurant qui, comme son nom l’indique, fait la part belle au gibier local et aux autres produits automnaux. Le restaurant ferme à la mi-novembre et la dégustation de la chasse ne se fait que sur réservation.

Menu gibier en deux services à 67 francs

Chiboz, Fully





Café de la promenade, Bonatchiesse

On monte encore plus haut qu’à Chiboz pour s’adosser à 1600 mètres d’altitude sur l’un des flancs du Val-de-Bagnes. Le gibier galope littéralement entre les mélèzes des forêts environnantes. Les menus chasse ont fait la réputation de cet établissement, dont la terrasse qui offre une vue incomparable sur les pâturages des plus belles reines du canton. Ruez-vous-y, mais après avoir réservé.

Rte de Mauvoisin 533, Bonatchiesse

6 Vaud

Auberge de l'Abbaye de Montheron

Situés en forêt, l’abbaye et son restaurant s’en inspirent grandement pour leur carte. Avec une étoile au Michelin et une critique élogieuse de Gault et Millau (16 points), autant dire que Montheron est le lieu où il vous faut aller pour goûter à des menus automnaux raffinés.

Menus à 135 et 175 francs

Route de l’Abbaye 2, Montheron

Le Vieux-Lausanne

Lieu incontournable de la restauration lausannoise, le Vieux-Lausanne cherche à conserver la simplicité dans ses mets locaux et de saison. Ce lieu cumule quatre établissements distincts avec chacun son ambiance, de l’afterwork au restaurant populaire. Outre les soirées spéciales autour de la chasse, revenues depuis le 3 octobre cette année, leur carte s’étoffe de mets de gibier servis tous les jours.

Soirées sanglier à la broche à 75 francs

Rue Pierre-Viret 6, Lausanne