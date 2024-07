Les 5 meilleurs stands sucrés à Paléo en 2024

Pour les meilleurs cookies de votre vie, foncez chez Cooms.

Paléo, c'est un festival ̶d̶e̶ ̶m̶u̶s̶i̶q̶u̶e̶ de bouffe dans lequel il peut être difficile de se retrouver. Si vous vous trouvez perdu sur la plaine de l'Asse, pieds dans la poussière et estomac qui gargouille, et que l'hypoglycémie n'est pas loin, voici nos 5 idées pour vous régaler parmi les stands les plus sucrés de cette année. Suivez le guide!

1 Cooms, the best cookie in town

Le nom de l'enseigne est pompeux, mais mérité: les cookies de Cooms sont à tomber. Servis tièdes, ils sont fondants et sucrés juste comme il faut. D'emblée, les propositions font saliver: biscuits à l'insert cheesecake inséré directement dans la pâte crue pour être fondant à la cuisson, cookie au cœur coulant nutella avec noisettes torréfiées directement par leurs soins, délices au peanut butter crémeux ou encore le classique de la maison: le chunky, gros cookie moelleux au chocolat.

Tous leurs produits sont confectionnés dans leur laboratoire, situé à Meyrin, et les cookies sont cuits sur place, petite marque de fabrique qui leur permet de servir des biscuits tièdes du four et d'attirer les chalands avec la meilleure odeur du monde. Ayant vendu plus de 12'000 cookies sur le festival l'année dernière, ce n'est pas étonnant qu'ils se retrouvent dans nos favoris de cette année.

Prix: 5,50 francs

2 Les mochis glacés de mochi tsuki

Mochi tsuki, c'est le petit nouveau de Paléo. Lancé depuis seulement deux mois, ce concept de mochis glacés s'installe déjà sur le devant de la scène en foulant la poussière de Paléo.

Matcha, citron yuzu, vanille/caramel/speculos et mangue passion, les 4 parfums disponibles chez Mochi tsuki sont simples et très efficaces. Rafraîchissants grâce à leur cœur glacé, c'est LE dessert qu'il vous faut lorsque la température avoisine les 35 degrés en plein cagnar. Fondants à l'extérieur, ils s'avalent en une bouchée ou se dégustent lentement pour les grands gourmands.

Prix: 4 francs

3 Le pain perdu de l'œuforie

L'œuforie, c'est une histoire de famille. Derrière le comptoir, Karim, le patron, sa compagne et tous les parents s'affairent à servir leurs spécialités à base d'œufs. Avec un sourire qui fait oublier la légère attente, ils servent frites, burgœufs (burgers à l'omelette), rupettes, cookies et pains perdus.

Ce stand aux spécialités régressives est situé directement à l'entrée du festival, en face de la scène Belleville. Il a directement été sélectionné dans le top 20 des goûteurs mystère, et on confirme que leur pain perdu est à tomber: sucre croustillant sur pain moelleux saupoudré de graines de sésame, c'est le goûter parfait.

Prix: 10.- pour le pain perdu

4 Baoti

C'est pas pour faire nos connaisseurs, mais on a l'impression que Baoti, le stand fabriqué en cagettes de légumes, est bien parti pour cartonner cette année. On y a goûté d'excellents bao et guao bao, des frites d'aubergines à vous faire oublier les pommes de terre, mais aussi des terribles desserts: les «pièces d'or».

Originaire de Corée et de Taïwan, ce sont des gros pancakes fourrés frappés comme des pièces d'or. Dedans, une pâte à tartiner au chocolat bio très puissante, coulante à souhait, ou une purée de haricots rouges. Elles sont légères comme un chaton, et fluffy comme un gros matou. Surtout, elles sont un bel exemple de la philosophie de Fang, la créatrice et artiste à l'origine de Baoti, qui n'hésite pas à franchir les frontières pour aller piocher le meilleur de la street food d'Asie. Bref, un dessert sur lequel on a envie de remettre une pièce.

Prix: 9.-

5 Kimi Ananas

C'était l'un de nos coups de cœur de l'an dernier: Kimi Ananas est de retour avec ses délicieux ananas pain de sucre, bio s'il vous plaît.

Ces fruits d'exception, en provenance directe du producteur, ont une chair claire, et sont délicatement sucrés. N'ayons pas peur des mots: c'est certainement le meilleur ananas que vous ayez jamais mangé, alors faites la queue, et sans vouloir commander, commandez.

Prix: 6,50 francs