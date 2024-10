Quels sont les trois restos romands primés au Michelin 2024?

Deux une-étoile, et un Bib

Fabien Goubet Journaliste Blick

Le palmarès Michelin 2024 pour la Suisse est tombé ce lundi 21 octobre. Les restaurants romands n'y ont pas particulièrement brillé, mais attardons-nous un instant sur les trois établissements ayant obtenu une nouvelle récompense cette année.

1 Arakel, le resto qui monte, qui monte

Encore lui! Décidément, Arakel est un resto sur lequel il faut compter. Situé rue Henri Blanvalet, cette adresse a ressuscité en début d'année, en conservant un certain côté bar à vin. Il a récolté une étoile Michelin.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais il s'agit bien de cuisine gastronomique dont on parle, celle du chef Quentin Philippe, consacré il y a trois semaines «Découverte romande de l'année» par le GaultMillau. Asseyez-vous au comptoir et entamez la discussion avec ce sympathique chef souriant.

Avec cette étoile, signalons que le menu 4 plats à 89 francs, que nous vous recommandions récemment, devient certainement l'un des meilleurs plans bouffe de toute la ville: en ce moment, c'est homard de Bretagne flambé au cognac, puis une selle de chevreuil, et aussi une poire William au genévrier et chocolat caramélisé.

Rue Henri-Blanvalet 17, Genève

2 F.P. Journe Le Restaurant: passion commune

Nous l'écrivions il y a peu: les horlogers et le monde du luxe en général s'intéressent à la haute gastronomie et ouvrent leurs propres restaurants.

Le chef Dominique Gauthier de F.P. Journe – Le Restaurant (droite) reçoit la distinction d'une étoile aux côtés de l'horloger Genevois François-Paul Journe (gauche). Photo: keystone-sda.ch

Sans surprise, Dominique Gauthier, ex-chef du Chat Botté, étoilé dès 2009, a ramené une étoile Michelin pour cette nouvelle adresse pensée par l'horloger François-Paul Journe. «On ne visait pas les étoiles, on voulait simplement ouvrir notre restaurant car nous avons cette passion commune pour la gastronomie», a glissé le chef en marge de la cérémonie.

On y mange des plats ciselés aux accents méditerranéens, et notamment le plat signature de Dominique Gauthier: des scampis rôtis en kadaïf, agrumes et basilic.

Rue du Rhone 49, Genève

3 Là-Haut, la vie après Mathieu Bruno

Là-Haut, c'est ce restaurant au milieu des vignes de Lavaux. Le chef Mathieu Bruno avait élevé ce restaurant de village au rang d'adresse de connaisseurs, avec un menu gastronomique raffiné.

Celui-ci parti, voici le restaurant tenu, depuis cet été, par le couple formé par Julien et Morgane Ostertag. Le Guide Michelin lui a remis un Bib Gourmand, qui distingue les meilleures adresses à prix contenu.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nos confrères de GaultMillau s'y sont rendus en juillet et ont apprécié le repositionnement de Là-Haut sur une cuisine de type brasserie, plus simple, mais aussi plus abordable (plat du jour à 22 francs, menu en 4 plats à 89).

Rue du Village 21, Chardonne