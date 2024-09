Le GaultMillau sacre Marco Campanella «cuisinier de l'année 2025»

Fabien Goubet Journaliste Blick

La scène gastronomique suisse compte un septième restaurant dans le cercle très fermé des adresses auréolées de 19 points au GaultMillau. Le guide gastronomique a dévoilé ce lundi 30 septembre le palmarès de sa nouvelle édition. La Brezza, table de l'hôtel Eden Roc à Ascona (TI), vient d'être récompensée, tout comme son chef résident, le Tessinois Marco Campanella, élu «cuisinier suisse de l'année 2025».

Âgé de 32 ans, ce chef d'origine germano-italienne avait déjà été repéré en 2018 par le guide, qui l'avait élu «Découverte tessinoise de l’année». Un coup d'œil sur sa page Linkedin montre que ce dernier a d'ailleurs fait un passage dans ce même restaurant en 2012, au tout début de sa carrière. L'adresse totalisait alors 16 points. Son parcours montre un enchainement de plusieurs adresses tessinoises et alémaniques, notamment un passage au Igniv d'Andreas Caminada en tant que sous-chef, en 2016.

«Cela faisait cinq ans qu'aucune adresse ne s'était hissée aussi haut dans la haute gastronomie suisse, rappelle Urs Heller, le rédacteur en chef de GaultMillau Suisse, qui s'est dit «impressionné» par la «cuisine moderne», le «talent» et la «polyvalence» de Marco Campanella. Sur la fiche GaultMillau du restaurant, le guide note, entre autres, un taco d'algues nori à l'écrevisse, fruit de la passion et cacahuètes; de l'agneau de Sisteron aux morilles; ou encore une anguille marinée au Coca.

Marco Campanella a été élu chef suisse de l'année 2025 par le guide GaultMillau. Photo: DR

Responsable de la partie romande du guide, Knut Schwander décrit «une cuisine admirable, notamment dans son menu végétarien fort abouti, le tout face au splendide Lac Majeur».

Les autres chefs totalisant 19 points sont Tanja Grandits (Stucki, Bâle), Peter Knogl (Cheval Blanc, Bâle), Franck Giovannini (Restaurant de l'Hôtel de ville, Crissier, VD), Andreas Caminada (Schloss Schauenstein, Fürstenau, GR), Philippe Chevrier (Domaine de Châteauvieux, Satigny, GE) et Heiko Nieder (The Dolder Grand, Zurich).

Les Romands qui s'illustrent

Le GaultMillau a également distingué plusieurs Romands dans son palmarès 2025. Le natif du Périgord et Fribourgeois d'adoption Romain Paillereau, du restaurant des Trois Tours à Bourguillon (FR), passe de 17 à 18 points et figure parmi les prestigieux «promus de l'année».

Du côté de la cuisine écolo, un autre Fribourgeois, Nicolas Darnauguilhem de la Pinte des Mosettes à Cerniat (FR), a été élu «Green Chef of the Year», reconnaissance de son engagement environnemental. Il passe à 17 points. Lucrèce Lacchio, qui a repris l'an passé les fourneaux du Berceau des Sens de l'École hôtelière de Lausanne, gagne un point et passe à 17.

A Genève, Olivier Jean, le chef de l'Atelier Robuchon progresse également. Après avoir obtenu une deuxième étoile Michelin l'an dernier, il grimpe de deux points, passant à 17.

Dénicheur de pépites, le GaultMillau félicite aussi «le talentueux Quentin Philippe» au bar à vin Arakel, 15 points, et «découverte romande de l'année». «C'est un restaurant de poche mais qui abrite un grand chef» a commenté Urs Heller.

En tout, le guide répertorie 880 adresses dans cette nouvelle édition, dont 96 nouvelles découvertes, 103 qui gagnent un point, et 42 qui en perdent.