Cinq restaurants GaultMillau à moins de 90 francs à Genève

Nouhad Monpays

Le guide GaultMillau dévoilait il y a quelques jours sa sélection 2025. Dans ce large choix de bonnes tables romandes, et plus particulièrement genevoises, nous avons déniché cinq adresses dans des styles variés où vous pourrez déjeuner et dîner, vous faire plaisir avec des menus 100% gastronomiques à prix abordable. Ces belles adresses font aussi partie de la scène culinaire émergente de la ville de Calvin: attention, talents en vue!

1 Arakel: 4 plats, 89 francs

Magnifique restaurant de la rue Henri Blanvalet, Arakel rouvert ses portes après s'être refait une beauté en début d’année, est probablement l’une des adresses à surveiller pour l’année 2025, puisque le guide GaultMillau lui a accordé 15 points, assortis du titre de «Découverte de l’année». Ici, on vous recommande de réserver une place au comptoir du chef, afin de discuter avec Quentin Philippe et Simon Varaine, qui font des merveilles dans leur cuisine ultramoderne entièrement ouverte sur la salle.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au service, les équipes ravissent les hôtes par leur sympathie et leurs sourires non feints. Et pour cette formidable table, laissez-vous tenter par le menu en quatre temps à 89 francs, composé au gré des inspirations du chef avec en ce moment ⁠ du homard de Bretagne flambé au cognac, suivi d’une célébration de la chasse avec une selle de chevreuil, céleris et échalote confite, mousselines, myrtilles préservées et sauce au poivre de Tasmanie et enfin une poire William, genévrier, chocolat caramelate: appétissant!

Rue Henri-Blanvalet 17, Genève

2 Agape: 6 plats, 89 francs

L'Agape, c'est ce néo-bistrot carougeois ne cesse d’impressionner depuis son ouverture. Avec 14 points cette année encore, la fringante équipe maintient le cap. Il faut dire qu’en cuisine, le jeune chef Jérémy Verqueire, accompagné du chef-propriétaire Clément Thellier, nous régale avec une cuisine locavore et saisonnière, particulièrement créative.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En ce moment, les chefs déclinent un menu local et durable entrée plat dessert à 76 francs, qui met en avant des produits du coin: lentilles, fromage de chèvre et autres volailles labellisées GRTA. Le menu est aussi disponible en version végétarienne à 60 francs. L’accord mets et vins est proposé pour 20 petits francs supplémentaires. Enfin, pour découvrir tout l’univers complet de ce restaurant, on vous suggère aussi le menu dégustation en 6 temps à 89 francs.

Rue Caroline 11, Carouge

3 Coin Coin: 5 plats, 75 francs

Pâté grand-mère traditionnel, croquettes de tête de veau, carpaccio de Saint-Jacques et kumquat, saucisse de seiche et ragoût de lentilles, ou encore une belle selle d’agneau et sa purée de panais: il n’y a pas à dire, le discret et jeune chef Valentin Pouzet, charcutier-traiteur de formation et désormais à la tête de la micro-cuisine du bistrot-bar Coin Coin, fait preuve d'un savoir-faire exemplaire.

Cette nouvelle direction culinaire a charmé les inspecteurs du guide 2025, qui viennent de récompenser cette table émergente de 13 points. Du côté des prix, les plats varient entre 12 et 42 francs l’assiette. Indécis? Laissez-vous guider par le menu dégustation de la maison à 75 francs, qui consiste à 5 plats à partager (3 entrées, un plat, un dessert). Les vins au verre, soigneusement sélectionnés pour s’accorder avec les mets du chef, se dégustent entre 8 et 14 francs: on reste sous les 90 francs!

Boulevard Carl-Vogt 63, Genève

4 Le Bistroquet: 3 plats, 75 francs

Le Bistroquet porte parfaitement bien son nom. Ce joli bistrot de quartier, aux frontières du vieux Carouge et du dynamique quartier des Acacias, est une adresse incontournable pour les épicuriens. Dans son restaurant convivial, chaleureux et intimiste, le chef Benoît Jacquier propose les classiques de la cuisine traditionnelle canaille et bistronomique, en travaillant avec des produits - autant que possible - locaux et genevois, tout en y ajoutant une touche créative et contemporaine, avec les agrumes en vedette!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Récompensé de 13 points au GaultMillau cette année encore, le Bistroquet est l’adresse idéale pour savourer de généreux plats à des prix corrects pour Genève: en prenant entrée, plat et dessert à la carte, vous en aurez pour environ 75 francs. Au programme, par exemple, œuf parfait à 64 °C, poitrine de cochon façon Apicius, et dessert bistrot du moment. Encore plus intéressant, le menu du midi - en trois temps - est proposé à seulement 35 francs.

Rue Caroline 10, Genève

5 Matière: 5 plats, 89 francs

Ah, Matière! L’adresse gourmande de Freddy Garanjou a bien des qualités à offrir aux épicuriens. Dans son restaurant, qui voit sa note du GaultMillau augmenter d’un point pour atteindre 14 points cette année, on savoure la saison à travers des plats réconfortants aux inspirations bistrot avec, parmi les entrées, des déclinaisons autour de la féra du lac, du champignon ou encore du veau.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour les plats principaux, on retrouve une originale assiette de ris de veau associée à du homard. Pour une découverte complète, on vous conseille le menu Matière en cinq temps pour 90 francs. Côté boissons, laissez-vous porter par les conseils avisés de Lionel Schneider, qui trouvera sans doute chaussure à votre pied, pour une dégustation à un prix contrôlé.

Rue Micheli-du-Crest 12, Genève