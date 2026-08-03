Gagner un million de francs ou plus par an reste exceptionnel en Suisse. Blick dévoile les communes où vivent ces contribuables hors norme et les régions qui concentrent les plus hauts revenus.

Lucien Fluri

Pour savoir qui sont les Suisses les plus fortunés, il suffit de consulter le classement annuel des «300 plus riches» publié par le magazine «Bilanz». Mais pour connaître les communes où les revenus les plus élevés sont déclarés, il faut se tourner vers les données de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

En 2022, 7666 personnes ont annoncé un revenu supérieur à un million de francs. A titre de comparaison, un tel montant représente douze fois le salaire annuel médian suisse, qui s’élève à 84'288 francs bruts. Parmi les quelque 2100 communes que compte la Suisse, 239 recensent au moins cinq habitants déclarant un revenu de plus d’un million de francs.

Les cinq communes en tête du classement

Zurich arrive en tête du classement avec 482 contribuables déclarant un revenu supérieur à un million de francs. Zoug se place deuxième avec 431 contribuables millionnaires.

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L'écart est particulièrement frappant lorsqu'on rapporte ces chiffres au nombre total de contribuables: Zurich en compte 269'617, contre seulement 19'246 pour Zoug. Geneve occupe la troisième place avec 272 contribuables millionnaires. Les communes schwytzoises de Freienbach (251) et Wollerau (208), réputées pour leur fiscalité avantageuse, complètent le top 5.

Le classement des cantons

Au niveau cantonal, les régions économiquement plus fortes dominent également le classement. Zurich arrive en tête avec 2013 contribuables déclarant un revenu supérieur à un million de francs, devant Geneve (883), Zoug (860), Schwytz (774) et Vaud (673).

Zoug compte notamment parmi ses habitants plusieurs millionnaires en termes de revenus, comme Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, ou Flemming Ørnskov, PDG de la société de dermatologie Galderma. A Geneve, Daniel Jaeggi, président du négociant en matières premières Mercuria, figure parmi les contribuables aux revenus les plus élevés. A l'autre extrémité du classement, on retrouve Uri (6), le Jura (13) et Glaris (16).

L'influence de la fiscalité se remarque particulièrement en Suisse centrale. Outre Zoug et Schwytz, Nidwald (110) et Obwald (50) comptent, proportionnellement à leur taille, un nombre élevé de millionnaires en termes de revenus.

Et Bâle-Ville? Le canton, qui ne compte que trois communes, ne figure pas parmi les cantons de tête avec 164 millionnaires en termes de revenus. Mais les communes voisines affichent elles aussi des chiffres élevés: Riehen (BS, 54), Binningen (BL, 46) et Arlesheim (BL, 29) comptent un nombre remarquable de contribuables millionnaires. Bâle-Ville abrite toutefois le dirigeant le mieux rémunéré de Suisse: Vasant Narasimhan, PDG de Novartis, avec un salaire annuel de 24,9 millions de francs.

Le village des millionnaires

Wollerau affiche la plus forte concentration de millionnaires en termes de revenus de Suisse. Dans cette commune, 4,4 % des contribuables déclarent un revenu supérieur à un million de francs, soit près d’une personne sur vingt. A l'échelle cantonale, Zoug arrive en tête avec 1,1 contribuable millionnaire pour 100 contribuables.

La «Côte grise» détrône la «Côte d'Or»

La «Côte d'Or», sur la rive droite du lac de Zurich, est considérée depuis des décennies comme le refuge des plus fortunés. Pourtant, en matière de revenus, c'est désormais la «Côte grise», sur la rive sud, qui la devance.

Les communes de la «Côte d’Or» comptent 718 millionnaires en termes de revenus, contre 860 dans les dix communes recensées de la «Côte grise». Cette avance s’explique notamment par le poids de Freienbach et Wollerau, deux communes du canton de Schwytz connues pour leur fiscalité avantageuse.

Même des communes réputées riches comme Küsnacht (194) ou Zollikon (149) restent derrière. Globalement, la plupart des communes bordant le lac de Zurich figurent toutefois parmi les plus riches de Suisse, notamment Kilchberg (102), Herrliberg (83) et Erlenbach (78).

Les lacs attirent les hauts revenus

Le lac de Zurich n’est pas une exception: les rives des grands lacs suisses concentrent un nombre particulièrement élevé de millionnaires. C'est aussi le cas autour du lac de Zoug et du Léman.

En Suisse centrale, certaines communes se distinguent, comme Lucerne (70), Meggen (58) et Hergiswil (52). Lugano (TI) compte également 100 personnes déclarant un revenu supérieur à un million de francs. A l'inverse, la région des Trois-Lacs, autour de Bienne (BE), Morat (FR) et Neuchâtel, fait figure d'exception avec nettement moins de contribuables aux revenus élevés.

Les communes de montagne attirent, elles aussi, relativement peu de millionnaires, à quelques exceptions près. Parmi elles figurent des destinations de renommée internationale comme Saanen (BE) (48), le Val de Bagnes avec Verbier (VS) (40), Saint-Moritz (GR) (37), Engelberg (OW) (19) et Crans-Montana (VS) (18).

Des noms surprenants

La station de ski huppée de Saint-Moritz (GR), Wollerau et Cologny (GE) sont depuis des années réputées comme des lieux de résidence privilégiés des plus riches.

D'autres communes, moins connues, abritent également un nombre important de millionnaires en termes de revenus. C’est notamment le cas de Balgach (SG), qui en compte 10, ou de Teufen (AR), qui en recense 15. A elle seule, Teufen accueille la moitié des millionnaires du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Là encore, l'effet d'une fiscalité particulièrement avantageuse sur l'attractivité des communes pour les contribuables fortunés se confirme.

Là où il n'y a pratiquement pas de millionnaires

Pour des raisons de protection des données, l'administration fiscale ne publie que les chiffres des communes comptant plus de cinq millionnaires en termes de revenus. Dans les autres communes, il est donc impossible de savoir si certains habitants disposent de revenus aussi élevés. D'un point de vue purement mathématique, il apparaît toutefois évident que des centaines de communes ne comptent aucun contribuable à très hauts revenus.

C'est notamment le cas dans les communes jurassiennes: le canton recense 13 millionnaires en termes de revenus répartis sur 53 communes. A l'inverse, dans le canton de Zoug, toutes les communes à l'exception de Menzingen apparaissent dans les statistiques.

En termes de densité, les cantons d'Uri et du Jura affichent les taux les plus faibles, avec à peine trois millionnaires pour 10'000 contribuables. Berne, Soleure, Argovie et Fribourg en comptent quatre. A l'autre extrémité du classement, Zoug atteint 110 millionnaires pour 10'000 contribuables, devant Schwytz (77), Geneve (25), Appenzell Rhodes-Intérieures (25) et Zurich (21).