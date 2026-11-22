Robert Pattinson, nouveau James Bond, est ambassadeur de Jaeger-LeCoultre, alors que l’agent 007 porte une Omega à l’écran depuis 1995. Une situation qui crée des tensions dans l’horlogerie suisse.

En bref Robert Pattinson sera le nouveau James Bond et succèdera à l'acteur précédent, Daniel Craig

Robert Pattinson est l’ambassadeur de Jaeger-LeCoultre, tandis que James Bond porte une Omega depuis 1995

Le portail Hypebeast évoque Omega dans le film et Jaeger-LeCoultre sur le tapis rouge comme compromis

Bernadette Hogg

Le nouveau James Bond s’est longtemps fait attendre. Pendant des années, le mystère planait quant à l'identité du successeur de Daniel Craig. Depuis lundi, le secret est enfin levé: Robert Pattinson, la star de «Twilight», reprend le rôle légendaire de l’agent 007. Cette annonce a suscité des réactions enthousiastes et indignées chez les fans de cinéma et à Hollywood. Mais le choix de l’acteur crée aussi des tensions dans l’industrie horlogère suisse, comme l’a notamment rapporté Hypebeast.

L'explication réside dans un contrat publicitaire existant: Robert Pattinson est depuis quelques mois l’ambassadeur mondial de la manufacture horlogère vaudoise Jaeger-LeCoultre, riche d’une longue tradition. Seulement voilà: à l’écran, un autre fabricant suisse de montres domine le poignet de 007, et ce, depuis 31 ans. Depuis Pierce Brosnan (de 1995 à 2002), puis durant toute l’ère Daniel Craig (de 2006 à 2021), l’agent secret britannique a toujours porté une montre Omega.

Un duel entre deux poids lourds

Sur les photos officielles annonçant le nouveau James Bond, les spécialistes de l’horlogerie ont déjà relevé un détail: le poignet de Robert Pattinson était nu. De quoi alimenter les spéculations sur un duel entre deux marques horlogères suisses.

Car derrière ces marques se trouvent de grands noms: Jaeger-LeCoultre appartient au groupe genevois de produits de luxe Richemont, tandis qu’Omega appartient au Swatch Group, basé à Bienne, dirigé par Nick Hayek. L’enjeu est important en matière de visibilité: des millions de billets de cinéma devraient être vendus. De plus, Robert Pattinson est censé attirer un public plus jeune vers la saga James Bond, un groupe cible également très convoité par les fabricants de montres.

Un compromis possible?

Jusqu’à présent, les acteurs ayant incarné James Bond, comme Pierce Brosnan ou Daniel Craig, endossaient également le rôle d’ambassadeur officiel d’Omega. Robert Pattinson, lui, est déjà lié à la concurrence. Hypebeast en est certain: il est peu probable qu'Omega renonce à son prestigieux partenariat sans se battre. Une solution logique serait un compromis: Robert Pattinson porterait une Omega à l'écran, mais resterait fidèle à Jaeger-LeCoultre sur le tapis rouge.