Boostées par une forte demande aux Etats-Unis, les exportations horlogères suisses ont progressé de 9,1% en octobre. Cependant, les ventes vers la Chine ont chuté de 12,1%, selon les chiffres publiés jeudi.

En bref Les exportations horlogères suisses ont progressé de 9,1% en octobre 2026 malgré un recul en Chine, atteignant un total cumulé de près de 22 milliards CHF depuis janvier. Les Etats-Unis et la France ont montré une forte demande, mais des incertitudes subsistent sur certains marchés clés.

Les exportations vers les Etats-Unis ont bondi de 60,8% en octobre, mais la comparaison est biaisée par les droits de douane imposés en 2025. En France, elles ont grimpé de 101,6%, reflétant un re-routage des montres avant leur réexportation.

La Chine a enregistré une baisse de 12,1% des importations de montres suisses en octobre, et les Emirats arabes unis une diminution de 3,2%. Richemont et Watches of Switzerland ont connu une hausse de ventes, alors que des licenciements ont touché d'autres marques.

AFP Agence France-Presse

Les exportations horlogères ont continué de se redresser en octobre, affichant une croissance de 9,1% malgré un repli en Chine, selon les relevés de la fédération horlogère publiés jeudi.

Cette hausse en octobre porte le cumul depuis janvier à près de 22 milliards de francs suisses (23,6 milliards d'euros), en hausse de 3,4% par rapport aux dix premiers mois de 2025, a indiqué la fédération horlogère dans un communiqué.

«Cette dynamique positive est encourageante», a réagi Manuel Lang, analyste chez Vontobel dans une note de marché, soulignant que la situation reste néanmoins hétérogène selon les marchés. Les exportation de montres vers les Etats-Unis ont bondi de 60,8% en octobre, mais la base de comparaison est déformée par le choc des droits de douane à la même période l'an passé.

En octobre 2025, elles y avaient dégringolé de 46,8% alors que Washington appliquait des droits de douane de 39% à la Suisse. Par ailleurs, le «re-routage par la France continue de poser un défi» pour interpréter l'évolution de la demande, note aussi l'analyste.

Prudence avant tout

Depuis décembre, les exportations horlogères n'ont cessé de gonfler vers la France, qui s'est imposée comme le marché où les montres sont d'abord envoyées avant d'être réexportées ailleurs. En octobre, elles y ont bondi de 101,6%.

«Et le regain de faiblesse en Chine et au Moyen-Orient plaide en faveur de la prudence», ajoute Manuel Lang. En octobre, les exportations horlogères se sont contractées de 12,1% vers la Chine et de 3,2% vers les Emirats arabes unis, le plus gros marché au Moyen-Orient pour les horlogers suisses.

La semaine passée, Richemont avait surpris favorablement sur ses ventes dans l'horlogerie. Le groupe suisse – dont les activités se concentrent sur des marques de grand luxe comme Vacheron Constantin ou Jaeger-LeCoultre – avait fait état d'une accélération de ses ventes de montres durant son deuxième trimestre décalé (juillet à septembre), en hausse de 12% hors effets de change (contre 8% au trimestre précédent).

L'enseigne britannique Watches of Switzerland, spécialisée dans la vente de montres de luxe, dont Rolex et Patek Philippe, a de son côté enregistré une hausse de 15% de ses ventes durant son premier semestre décalé (clos le 1er novembre), dopées par un bond de 22% de ses ventes aux Etats-Unis. Plusieurs marques dans le secteur ont toutefois annoncé des licenciements, dont Zenith (LVMH) et Gucci Swiss Timepieces (Kering).