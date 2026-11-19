Depuis sa réélection, Donald Trump s'est enrichi de 2,7 milliards de dollars, dont 1,4 milliard lié grâce à ses propres cryptomonnaies. Aucun président ne s'était ausssi peu soucié des conflits d'intérêt auparavant, selon des spécialistes de l'éthique cités par le Time.

En bref Depuis sa réélection, Donald Trump a vu sa fortune augmenter de quelque 2,7 milliards de dollars, dont la moitié grâce aux cryptomonnaies

Trump a surtout gagné sur son propre memecoin, $TRUMP, une crypto ultra-spéculative

Alors que la famille Trump aurait engrangé 2,3 milliards de dollars sur les cryptos qu'elle a vendus, les investisseurs extérieurs y auraient perdu 5 milliards

Myret Zaki Journaliste Blick

On savait que Donald Trump s'était enrichi de quelque 2,7 milliards de dollars depuis sa réélection à la Maison Blanche. Entre 2024, année de sa campagne présidentielle, et septembre 2026, la fortune nette de Trump est en effet passée de 4,3 milliards à 7 milliards de dollars, selon une enquête de Forbes.

A quoi pouvait bien être due une progression aussi fulgurante de la fortune du président américain en à peine deux ans?

Gains liés à la crypto spéculative à son effigie

On sait à présent que cet enrichissement est dû, pour près de la moitié, aux cryptomonnaies. Et en particulier à $TRUMP, le memecoin qu'il a lui-même créé à son image. Un memecoin est une cryptomonnaie à caractère spéculatif, souvent fondée sur un phénomène viral ou une personnalité.

L'essentiel de ces gains ont en effet été réalisés entre 2024 et 2025 par le biais de transactions sur le marché des cryptomonnaies, selon le magazine Time, qui se base sur des calculs du magazine Forbes.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le président américain a généré au total 1,4 milliard de dollars largement grâce à son propre «memecoin» (le $TRUMP), mais aussi à d'autres jetons numériques lancés par une société de la famille Trump, World Liberty Financial. Son épouse Melania a également émis son memecoin, le $MELANIA, qui a rapporté dix fois moins que le $Trump.

Les activités cryptographiques de Trump ont accru sa fortune de près de 1,3 milliard de dollars entre 2024 et 2025, soit la moitié de son enrichissement net estimé en septembre 2026.

La famille gagne, les investisseurs perdent

Ces montants s'arrêtent toutefois à 2025. Or les gains de Donald Trump et de sa famille dans les cryptomonnaies se sont poursuivis en 2026. Selon une enquête de Reuters publiée le 9 juin, la famille Trump avait engrangé au moins 2,3 milliards de dollars grâce à ses principales activités liées aux cryptomonnaies à fin avril 2026.

Quant aux investisseurs extérieurs, leur bilan est tout autre: selon une nouvelle enquête de Reuters publiée le 16 novembre, ils avaient accumulé plus de 5 milliards de dollars de pertes, réalisées ou latentes, dans les cinq principaux projets cryptographiques ou apparentés liés à la famille Trump. Un contraste saisissant avec les gains considérables engrangés par cette dernière.

Selon plusieurs spécialistes de l'éthique cités par le Time, un enrichissement d'une telle ampleur pendant l'exercice de la présidence est sans précédent dans l'histoire américaine. Contrairement à ses prédécesseurs, qui ont généralement cherché à éviter jusqu'à l'apparence de conflits d'intérêts, Donald Trump a conservé des intérêts financiers dans des entreprises dont les activités peuvent bénéficier des politiques de son administration.