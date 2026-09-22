UBS paye 5 millions d'euros pour solder un litige de Credit Suisse

UBS a conclu un accord avec le Ministère public néerlandais, mardi, pour régler un litige hérité de Credit Suisse sur des questions fiscales. La banque suisse versera 5 millions d'euros, sans reconnaître de responsabilité pénale.

AFP Agence France-Presse

Le géant bancaire suisse UBS a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le ministère public aux Pays-Bas pour régler un dossier hérité de Credit Suisse sur des questions fiscales moyennant le versement de 5 millions d'euros.

Le géant bancaire a ainsi réglé «un dossier ancien lié à une enquête visant l'ex-Credit Suisse AG concernant une responsabilité pénale présumée en rapport avec des déclarations fiscales inexactes établies par 12 anciens clients néerlandais au cours de la période de 2005 à 2015», indique-t-il dans un communiqué. «Cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité pénale», précise-t-il.

Vieille affaire

En 2023, UBS avait racheté son ex-rivale sous la pression des autorités suisses pour éviter une faillite de ce qui était alors la deuxième plus grande banque de Suisse. UBS s'est depuis attaché à régler un à un les nombreux dossiers accumulés par son ex-concurrente qui avait été secouée par une longue série de scandales.

«UBS regrette que douze anciens clients néerlandais de Credit Suisse aient déposé à l'époque des déclarations fiscales incorrectes» ce que l'administration fiscale néerlandaise n'a pas décelé «en partie à la suite des services fournis par Credit Suisse», a encore déclaré le géant bancaire dans le communiqué.

«UBS a une tolérance zéro pour la fraude fiscale», insiste-t-il. L'effondrement de Credit Suisse avait secoué la Suisse qui cherche actuellement à durcir sa législation bancaire. Un projet de réforme soumis par le gouvernement doit à nouveau être débattu cette semaine à la chambre haute du Parlement, mais suscite des remous autour de de la question des fonds propres qu'UBS va devoir mettre de côté pour ses filiales à l'étranger.