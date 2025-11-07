Un million de millions. Une fortune si vertigineuse qu’elle dépasse l’entendement humain. Et pourtant, c’est bien ce que pourrait empocher Elon Musk si Tesla atteint les objectifs fixés par ses actionnaires. Que pourrait-il acheter avec cette somme?

La future fortune d'Elon Musk représente une pile de 100 kilomètres de billets de mille francs. Photo: AP

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Un million de millions, ou 10¹². le chiffre est tellement astronomique que notre cerveau a du mal à imaginer. Et pour cause: si vous gagnez 1 franc par seconde, sans jamais dormir, il vous faudra 400 vies humaines entières (80 ans chacune) pour atteindre un million de millions de francs.

Ou encore: imaginez une liasse de billets de 1’000 francs, de 10 cm de haut. Elle vaut 1 million. Pour atteindre 10¹², il faudrait une pile de 100 kilomètres de hauteur – un gratte-ciel stratosphérique de billets.

Et pourtant, c’est bien ce que pourrait empocher Elon Musk au cours des prochaines années. Les actionnaires de Tesla ont validé un plan de rémunération digne de la science-fiction pour leur patron sud-africain.

Tesla, plus grande entreprise de l'histoire

Si ce dernier atteint tous les objectifs fixés, il pourrait devenir la première personne sur terre à accumuler mille milliards de dollars. Mais l’ancienne mascotte de Trump ne touchera cet argent que si Tesla multiplie sa valeur boursière actuelle par 4,66. Cela implique que Tesla devienne, à elle seule, l’une des plus grandes entreprises jamais vues, en s’imposant comme géant mondial de l’intelligence artificielle et des robots, développe CNN.

Voici, pour le plaisir (et un brin de vertige), ce que Musk pourrait s’offrir avec un million de millions de dollars.

La Suisse

Le PIB annuel de la Suisse tourne autour de 854 milliards de francs suisses.

Avec mille milliards, Elon Musk pourrait acheter l’équivalent de toute la richesse produite en une année par notre pays. Bien sûr, on ne peut pas acheter un pays. Mais il est tout aussi inimaginable qu’un seul individu puisse accumuler une fortune supérieure à celle de l’un des pays les plus riches du monde.

Toutes les maisons d’Hawaï

L’archipel compte 572’781 foyers. Selon un site de vente immobilière populaire aux Etats-Unis, le prix moyen d'une maison sur l'archipel est de 826'575 dollars. Le fondateur de Tesla et SpaceX pourrait acheter chaque maison, y compris celles de son rival de la tech, Larry Ellison. Ce dernier, cofondateur de l'entreprise Oracle, a acheté 98% de l'île de Lanai en 2012. Mais lui n'est que milliardaire.

Des canettes de Coca à tous les habitants de la planète

La marque Coca-Cola vaut 300 milliards de dollars. Le provocant gourou de la tech peut se l'offrir sans problème. Et utiliser le reste de sa fortune pour payer un pack de canettes de Coca aux 8,2 milliards de personnes sur terre. Un problème s'il achète la Suisse, où la boisson disparaît de plus en plus des menus, à commencer par ceux des wagons-restaurant CFF.

Tous les concurrents de Tesla

Avec son millier de milliards, Elon Musk pourrait racheter Toyota, Volkswagen, Ford, GM, Hyundai et Stellantis. Et pourquoi pas les fusionner en un seul méga-constructeur?

10’000 PDG de Starbucks

Le patron de la chaîne de cafés étasunienne gagne environ 100 millions par an.

L'ex-haut conseiller de Trump se payer 10’000 Brian Niccol, de quoi ouvrir un Starbucks sur Mars avec staff complet.

465 plus gros paquebot du monde

Le plus gros paquebot du monde, Icon of the Seas, vaut environ 2,15 milliards de dollars. Avec sa future fortune, Elon Musk pourrait en acheter 465, soit à peu près la taille de la flotte de la marine américaine. L'entrepreneur controversé pourrait aussi s'acheter 2000 fois le yacht de Jeff Bezos. Il ne coûte que 500 millions, plus 25 millions par an d’entretien.

Bonus: ce qu'il ne peut pas acheter

La dette des Etats-Unis, estimée en août 2025 à 37'000 milliards de dollars, représente 37 Elon Musk. Le patron de Tesla ne pourra donc pas la racheter, ni sauver l'Amérique.