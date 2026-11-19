En bref L'action de Novartis chute en Bourse ce jeudi après la révision de ses objectifs financiers à moyen terme lors de sa conférence annuelle à Londres. Le groupe bâlois vise désormais une croissance annualisée de 5% entre 2026 et 2031, contre une précédente prévision de 5% à 6% de 2025 à 2030

Face à l'expiration de brevets et à la concurrence des génériques, le groupe table sur des ventes renforcées par des médicaments comme Kesimpta, estimées désormais à 8 milliards de dollars contre 6 milliards auparavant

A 10h01 GMT, l'action Novartis a chuté de 2,53% à 128,16 CHF, pesant sur l'indice SMI en recul de 0,35%, malgré une prévision de croissance supérieure au consensus de 3,4% selon un analyste zurichois

AFP Agence France-Presse

L'action du géant pharmaceutique suisse Novartis, sous pression après une série de revers sur des traitements en cours d'études, chute jeudi en Bourse après avoir remanié ses objectifs financiers à moyen terme à l'occasion de sa conférence annuelle pour les investisseurs. Dans un communiqué, le groupe suisse, qui est également confronté à une vague d'expiration de brevets, dit viser une croissance annualisée de 5% hors effets de change pour la période allant de 2026 à 2031.

Novartis a révisé la période de prévision. Le groupe bâlois visait auparavant une croissance de 5% à 6% pour la période allant de 2025 à 2030. Lors d'une conférence téléphonique en amont de cette conférence à Londres, son directeur général, Vas Narasimhan, a expliqué cet ajustement par le fait que Kisqali, un anticancéreux qui compte parmi les médicaments phares du groupe, pourrait être confronté à la concurrence de médicaments génériques aux Etats-Unis «à partir de la seconde moitié de l'année» en 2031.

Le groupe est scruté de près

Il a toutefois réaffirmé que les nouveaux médicaments et traitements en cours d'étude vont «plus que compenser» l'érosion des ventes dues à la concurrence des médicaments génériques. Le groupe a notamment relevé ses prévisions à moyen terme pour Kesimpta, un traitement contre la sclérose en plaques, dont les ventes devraient atteindre 8 milliards de dollars (7,2 milliards d'euros), contre 6 milliards de dollars attendu auparavant.

Novartis a également rehaussé ses projections pour Scemblix (leucémie) et pour l'anti-cholestérol Leqvio, dont il attend pour chacun des ventes à leur pic de 5 milliards de dollars (contre 4 milliards précédemment). A 10H01 GMT, le titre perdait 2,53% à 128,16 francs suisses, pesant sur le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en repli de 0,35%.

Dans un commentaire boursier, Urban Fritsche, analyste à la Banque cantonale de Zurich, note que cette prévision de croissance de 5% «est supérieure au consensus», qui se situait aux environs de 3,4%. Il l'attendait pour sa part à 4,6%. Mais le relèvement des prévisions pour ces trois traitements n'offre par contre «pas vraiment de potentiel à la hausse» pour le titre, selon lui. Le groupe est scruté de près par les investisseurs depuis une série de revers, entre la mise en pause fin août d'essais cliniques sur des thérapies cellulaires après le décès de trois patients et la publication début septembre de données décevantes sur deux traitements en cours d'étude.