A partir de 2027, les tarifs de rachat de l'électricité solaire vont changer en Suisse. Les propriétaires devront faire preuve de plus de souplesse: lorsque l'offre sera importante, les prix baisseront; en cas de pénurie, ils augmenteront. Voici ce qu'il faut savoir.

Tobias Bruggmann

Depuis plusieurs jours, le soleil brille sans relâche. Une véritable aubaine pour tous les propriétaires de panneaux solaires, qui voient leurs factures d'électricité fondre tout en revendant leurs surplus aux gestionnaires de réseau. Mais attention, la donne va changer dès l'année prochaine: ceux qui réinjectent leur courant dans le réseau pourraient toucher moins d'argent. Le point sur les questions principales.

Qu'est-ce qui change pour les propriétaires?

Désormais, le volume d’électricité disponible sur le réseau et sa valeur marchande pourront être analysés heure par heure. Conséquence directe: si l'offre est trop abondante, les prix vont s'effondrer. Des tarifs négatifs seront même possibles, ce qui signifie qu'il faudra payer pour injecter son courant. A l'inverse, il sera possible de gagner de l'argent en fournissant de l'électricité au moment où la demande est la plus importante.

Pour éviter que les propriétaires de panneaux solaires ne se retrouvent totalement à la merci de la chute des prix, la Confédération a toutefois fixé une rétribution minimale. Celle-ci s’applique uniquement aux petites installations solaires, telles que celles installées sur les toits des maisons. L’évolution des prix sera ainsi examinée quatre fois par an. Si la moyenne passe sous la barre des 6 centimes par kilowattheure, la différence sera compensée.

Est-ce que je vais perdre de l'argent?

Probablement pas. David Stickelberger, de l’association suisse des professionnels de l'énergie solaire Swissolar, estime que rien ne changera pour le propriétaire lambda. «Grâce à la rémunération minimale, on continuera de percevoir de l’argent. De plus, les dispositions de la Confédération ne constituent qu’une solution minimale. De nombreux fournisseurs d’électricité pourront proposer un meilleur tarif à leurs clients.»

A cela s'ajoute un autre élément rassurant: même si des prix négatifs surviennent à certaines heures, le courant restera rémunéré la majeure partie du temps.

Qu’est-ce qui change pour les grandes entreprises?

Les entreprises ou les exploitations agricoles disposent parfois d’installations solaires plus importantes. Pour elles, la rétribution minimale ne s’appliquera pas, ce qui fait grimper le risque financier. Si elles souhaitent céder leur électricité lorsque les prix sont négatifs, cela leur coûtera cher. Cependant, la plupart des entreprises font déjà appel à un prestataire qui coordonne les moments où l’électricité est consommée sur place et ceux où elle peut être revendue.

Que puis-je faire?

En agissant intelligemment, il sera tout à fait possible de gagner de l'argent avec cette nouvelle réglementation, affirme Nadine Brauchli, de l'Association des entreprises électriques suisses (AES). «Profitez des heures d’ensoleillement pour consommer votre propre électricité. Vous pouvez par exemple recharger votre voiture électrique, chauffer votre chauffe-eau ou stocker l'énergie dans une batterie.» Lorsque la demande globale est forte, les prix grimpent: «C'est à ce moment-là qu'il faut réinjecter le courant dans le réseau pour toucher un montant plus élevé.»

Pour cela, il faut toutefois disposer de l’équipement nécessaire, par exemple un compteur électrique numérique, un onduleur moderne et une batterie. Ceux qui ne souhaitent pas injecter trop d’électricité dans le réseau peuvent également réduire la puissance de leur installation ou la désactiver complètement. Certaines entreprises proposent de régler l’installation solaire de manière à ce qu’elle réagisse automatiquement aux fluctuations des prix.

Quand la consommation d’électricité est-elle élevée?

Cela varie beaucoup. En principe, en été, à midi, les installations solaires produisent beaucoup d’électricité, mais la consommation est faible. Le prix est donc bas.

C’est surtout le soir que les prix sont plus élevés, car la consommation d’électricité est importante. De plus, au cours des dernières semaines de canicule, la production d’électricité des centrales hydroélectriques a été faible, ce qui a encore fait grimper les prix.

Pourquoi ce changement?

La Confédération souhaite réduire l'apparition de prix négatifs. A cela s’ajoute le fait que le réseau électrique est très fragile. Un surplus d’électricité provenant des installations solaires, alors que le réseau est déjà fortement sollicité, peut s’avérer dangereux. L’objectif est donc de parvenir à un meilleur équilibre.

Mon installation peut-elle être complètement mise hors service?

En théorie, oui. La loi autorise les fournisseurs d’énergie à procéder à des coupures forcées des installations solaires. Cette règle est toutefois en vigueur depuis longtemps et les nouveaux changements n’ont aucune incidence sur celle-ci.