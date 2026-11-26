Jeudi matin, Swissmint, l'entreprise fédérale qui frappe la monnaie, a mis en vente 5000 exemplaires d’une pièce d’or de 25 frs en édition limitée. En rupture de stock après moins d'une heure, la pièce est vite réapparue sur Ricardo.ch… à des prix exorbitants.

La pièce d'or de 25 frs en édition limitée est déjà épuiséee... et proposée à des prix délirants sur Ricardo

La pièce d'or de 25 frs en édition limitée est déjà épuiséee... et proposée à des prix délirants sur Ricardo

En bref Mise en vente par Swissmint, la nouvelle pièce d'or de 25 francs s'est écoulée en seulement 44 minutes.

La pièce commémorative est rapidement réaparue sur la plateforme de revente Ricardo.ch à des prix fous, l'une d'entre elle atteignant même les 9999 frs.

De nombreux collectionneurs n'ayant pu obtenir leur sésame sont furieux.

Nathalie Benn et Michael Hotz

Il n’aura fallu même pas une heure: jeudi à 8 heures, Swissmint, l'entreprise fédérale chargée de frapper la monnaie, a mis en vente une nouvelle pièce d’or de 25 francs. Après 44 petites minutes, les 5000 exemplaires de la pièce spéciale étaient déjà écoulés. «Tous les exemplaires disponibles sont épuisés», indique-t-on sur le site de la boutique de Swissmint.

Pratiquement au même moment, des exemplaires de pièces d’or sont réapparus sur la plateforme de vente Ricardo… à des prix exorbitants. Un vendeur demandait notamment 9999 frs pour l'achat immédiat de cette pièce de collection limitée! A titre de comparaison: Swissmint proposait la pièce à 715 frs.

Dans l'après-midi, la recherche de la pièce d’or de 25 francs sur Ricardo affichait encore une cinquantaine de résultats. Ces prix délirants n'ont visiblement pas eu raison de l'intérêt des acheteurs, une pièce d’or ayant d'ores et déjà été vendue. Sur d’autres portails de vente en ligne, des pièces étaient également proposées par dizaines.

«Pour les vrais collectionneurs, c’est impossible»

De nombreux collectionneurs amateurs sont repartis bredouilles de cette véritable ruée. Parmi eux, un lecteur de Blick s'est branché à l'heure pour le lancement de la mise en vente sur la boutique en ligne de Swissmint. Malgré une ponctualité irréprochable, son long passage dans la salle d'attente virtuelle s'est soldé par un échec.

Il se dit particulièrement indigné par les revendeurs qui cherchent désormais à s'enrichir à tout prix: «On s'est juste fait arnaquer par les marchands et les revendeurs», écrit-il à Blick, frustré. Pour lui, les véritables collectionneurs n'avaient aucune chance de parvenir à mettre la main sur l'un de ces précieux sésames.

La salle d'attente virtuelle utilisée par Swissmint a en outre semé la confusion chez de nombreux utilisateurs au début de la vente. En haut du site web, les acheteurs potentiels étaient informés qu'ils pouvaient fermer la page sans perdre leur place dans la file d'attente.

Plus bas, cependant, on pouvait lire: «Laissez cette page ouverte.» Le rafraîchissement de la page y était cette fois vivement déconseillé. Ceux qui ont suivi la première instruction et fermé la fenêtre se demandent maintenant si cette consigne erronée est à l'origine de l'échec de leur tentative.

Des souvenirs de la pagaille des ventes de l’an dernier

Du côté de Swissmint, cet afflux massif pourrait raviver les souvenirs du 1er juillet 2025. L'entreprise fédérale avait alors lancé le Goldvreneli d'anniversaire pour le centenaire de la célèbre pièce de 100 francs. Malgré son prix d’émission élevé de 3500 francs, les 2500 exemplaires avaient été épuisés en quelques heures.

L’afflux massif avait alors paralysé la boutique en ligne. En raison de problèmes techniques, environ 150 pièces avaient été vendues en trop, forçant Swissmint à annuler des commandes a posteriori, au grand mécontentement des collectionneurs concernés. Là aussi, certains exemplaires avaient été mis en vente sur Ricardo, à des prix délirants allant jusqu'à 14'000 frs.