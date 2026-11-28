La caisse de pension de Swisscom augmentera les rentes de vieillesse de 1% dès avril 2027. De son côté, le syndicaliste Daniel Lampart réclame que les fonds libres des institutions de prévoyance servent à améliorer durablement les rentes.

En bref Les caisses de pension suisses disposent de fonds disponibles d'environ 23 milliards de francs

Cet argent doit être utilisé pour améliorer les rentes, exige le syndicaliste Daniel Lampart

Lukas Müller-Brunner, de l'Association suisse des institutions de prévoyance (Asip), entrevoit lui aussi une marge de manœuvre

Ruedi Studer

Les institutions de prévoyance disposent d'une fortune colossale: 1300 milliards de francs! Et cette année encore, ces réserves portent leurs fruits, puisque les institutions de prévoyance se dirigent vers une bonne année de placement. A la fin du mois d'octobre, le rendement réalisé jusqu'ici s'élevait à 5,1% selon le moniteur des caisses de pension de Swisscanto. Un taux de couverture moyen de 123% offre une marge de sécurité considérable.

«La situation financière des institutions de prévoyance est très bonne», déclare Daniel Lampart, économiste en chef de l'Union syndicale suisse (USS), à Blick. Après quatre bonnes années de placement consécutives, les institutions de prévoyance ont augmenté leurs réserves pour fluctuations de valeur et à présent, elles disposent d'importants fonds libres. A la fin de l'année 2025, ces fonds s'élevaient à environ 23 milliards de francs. «La somme pourrait même encore augmenter cette année», affirme Daniel Lampart, qui insiste: «Ces fonds libres doivent désormais aussi servir à augmenter les rentes.»

Après des années de baisse des rentes réelles LPP, des améliorations sont devenues nécessaires. D'autant plus qu'il faut s'attendre à une nouvelle poussée inflationniste de 1,5 à 2% l'année prochaine. «Alors quand donc, si ce n'est maintenant?», demande rhétoriquement Daniel Lampart. «Ces fonds libres dans les institutions de prévoyance appartiennent à la population!»

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Le fait que cette revendication soit formulée à ce moment précis s'explique aussi par une autre raison. Ces derniers jours, plusieurs conseils de fondation discutent de l'utilisation des bénéfices de placement et des fonds supplémentaires. Pour Daniel Lampart, les priorités sont claires: «Nous voulons des améliorations durables des rentes.» Il entrevoit une possibilité en ce sens via une revalorisation des rentes en cours, au moins pour compenser l'inflation. Il envisage aussi des versements uniques, mais ils n'entraîneraient pas une amélioration permanente des rentes. «Cela serait possible sous la forme d'une 13e rente LPP, par exemple», explique Daniel Lampart. De telles propositions sont déposées par les syndicats dans de nombreux conseils de fondation.

Et des changements sont déjà en cours: la caisse de pension de Swisscom, Complan, vient de décider d'augmenter de 1% les rentes de vieillesse en cours à partir d'avril 2027. De plus, les bénéficiaires de rentes recevront un versement unique correspondant à une demi-rente mensuelle à trois rentes mensuelles – selon le taux de conversion au moment du départ à la retraite.

Toutefois, les améliorations durables des rentes, comme chez Complan, rencontrent souvent de fortes résistances et Daniel Lampart en est bien conscient. Il propose donc que les conseils de fondation demandent aux experts des institutions de prévoyance de calculer différentes variantes. Par exemple, des adaptations durables des rentes de 1 à 5% ou le versement d'une 13e rente.

«Cela prouve que la plupart des institutions de prévoyance peuvent se permettre d'augmenter les rentes», estime le syndicaliste. Une «génération sacrifiée» souffre encore de taux de conversion bas. «Cette situation doit changer. Après les dernières années de faux débat sur la redistribution, étrangère au système, entre les personnes actives et les retraités, un changement de paradigme est devenu nécessaire.»

Une marge de manœuvre

Lukas Müller-Brunner, de l'Association suisse des institutions de prévoyance (Asip), voit lui aussi une marge de manoeuvre pour améliorer les rentes. «La plupart des institutions de prévoyance ont si bien travaillé ces dernières années qu'elles disposent maintenant d'une marge de manœuvre pour décider de mesures», affirme-t-il. Toutefois, la situation individuelle de chaque institution de prévoyance doit être prise en compte.

Même si le directeur de l'Asip convient que les fonds libres doivent être distribués, ceci doit être fait «avec discernement, plutôt qu'en arrosant tout le monde», prévient-il. La distribution pourrait ainsi être échelonnée sur plusieurs années. «Les institutions de prévoyance responsables pensent au long terme, ce qui est aussi dans l'intérêt des personnes assurées.»