Le roi de l'horlogerie Thierry Stern s'offre une nouvelle maison de rêve. Le propriétaire de Patek Philippe a déboursé 38 millions de francs à Cologny (GE). C'est ce que révèle une inscription officielle dans la Feuille d'avis officielle de Genève.

A Genève, le boss de Patek Philippe s'offre une villa de luxe pour 38 millions

A Genève, le boss de Patek Philippe s'offre une villa de luxe pour 38 millions

En bref Le patron de Patek Philippe Thierry Stern s'est acheté une propriété de luxe dans l'une des rues les plus chères de Suisse

Le prix d'achat s'élève à 38 millions de francs

Le terrain couvre une superficie de 5'628 mètres carrés

Bernadette Hogg

L’immobilier passe pour un placement sûr, a fortiori dans le haut de gamme. Le patron de Patek Philippe, Thierry Stern, a déboursé 38 millions de francs pour une villa du chemin de Ruth, à Cologny (GE), comme l’a révélé le magazine économique «Bilan». Cette rue compte parmi les plus chères de Suisse, dans l’une des communes les plus riches du pays.

La somme est considérable, mais elle n’entame guère le patrimoine de l’acheteur. A la tête de la manufacture horlogère genevoise depuis 2009, Thierry Stern n’a pas à se plaindre: «Bilanz» estimait récemment la fortune familiale à 6,5 milliards de francs. Sa nouvelle acquisition en représente moins de 1%. Elle comprend deux bâtiments totalisant plus de 500 mètres carrés habitables, sur une parcelle de plus de 5'600 mètres carrés.

Le vendeur n’est pas un inconnu non plus. Thierry Halff siège au conseil d’administration de Maus Frères, le géant genevois propriétaire des grands magasins Manor et de la marque de vêtements Lacoste. Le groupe est dirigé par son cousin, Didier Maus.

Patek Philippe résiste à la crise de l'industrie horlogère

Patek Philippe trône au sommet de l’horlogerie suisse. La marque cultive méthodiquement la rareté: ses montres genevoises se méritent, et leurs prix s’échelonnent de quelques dizaines de milliers de francs à plusieurs millions.

Et la stratégie paie. Alors que de nombreux concurrents déplorent l’effondrement de la demande et s’alarment pour leurs résultats, Patek Philippe traverse la crise du secteur sans trembler.

Les méga-villas des patrons

Thierry Stern n’est pas le seul à céder à l’appel de l'immobilier de luxe: nombre de grands patrons suisses s’offrent des demeures fastueuses. Le milliardaire Alfred Gantner, cofondateur de Partners Group, s’est fait bâtir une méga-villa au bord du lac des Quatre-Cantons. Le domaine s’étend sur quelque 35'000 mètres carrés, soit environ cinq terrains de football. Son coût est estimé à 160 millions de francs.

Peter Spuhler, le patron de Stadler Rail, s’est lui aussi offert en 2017 une résidence de vacances avec vue sur le lac de Saint-Moritz. Il a investi au moins 15 millions de francs dans cette bâtisse de 1870. L’opération a toutefois fait polémique. Pour l’acquérir, l’industriel avait créé une société anonyme dont il était l’unique actionnaire et dont ce bien constituait le seul actif. Le montage a éveillé l’attention du fisc, et Peter Spuhler a essuyé un revers cinglant devant le Tribunal fédéral.