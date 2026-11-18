Bernadette Hogg

Mauvaise nouvelle pour le secteur horloger dans le canton de Neuchâtel. Gucci Swiss Timepieces supprime 30 postes à Cortaillod, annonce Arcinfo. Près d'un tiers du personnel, qui compte 95 personnes au total, est concerné.

Le groupe de luxe italien compte réorganiser son secteur logistique. Les activités seront regroupées à Trecate, dans le Piémont italien, avec les structures existantes de la marque et de sa maison mère française Kering. Gucci maintient en revanche la production de montres sur son site neuchâtelois. Une procédure de consultation est en cours, selon les informations de Blick.

Ce n'est pas le premier revers pour les employés de Cortaillod. En 2025, Gucci avait déjà supprimé 21 postes à la suite d'une consultation. A cette époque, l'entreprise avait aussi transféré certains services auparavant basés à Neuchâtel vers d'autres sites du groupe Kering.

Dans le même temps, Gucci Swiss Timepieces a annoncé qu'à l'avenir, elle se concentrerait davantage sur les montres haut de gamme. Gucci n'est pas la seule marque à prendre cette décision: Zenith, la marque horlogère suisse, réduit aussi ses coûts à son siège du Locle, à Neuchâtel, et prévoit de vendre des montres plus onéreuses. Environ 100 des 198 emplois du siège seront supprimés, soit un poste sur deux. «La direction souhaite préserver la marque», a confié à Blick une source proche du groupe LVMH, maison mère de la marque.

L'industrie horlogère sous pression

Un examen de l'ensemble de l'industrie horlogère suisse révèle la raison de ce changement de cap. Si les exportations ont légèrement progressé de 2,7% entre janvier et septembre 2026, selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse, les experts du secteur tirent la sonnette d'alarme auprès de Blick: cette hausse masque d'importants problèmes sous-jacents .

Alors que les montres de luxe onéreuses – à plus de 3000 francs – se vendent bien, Rolex, géant de l'horlogerie, tire le marché vers le haut, les ventes de modèles plus abordables – à moins de 500 francs – s'effondrent. Outre Zenith et Gucci, des marques comme Breitling, Chopard et Montblanc procèdent aussi à des suppressions de postes ou mettent en place des dispositifs de chômage partiel. Cette situation s'explique notamment par la vigueur du franc suisse et la faiblesse de la demande chinoise. Les fournisseurs du Jura en subissent aussi les conséquences, leurs commandes s'amenuisant.