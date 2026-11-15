Christian Selmoni a fait progresser Vacheron Constantin et l’a marquée de son empreinte comme peu d’autres. Pourtant, il n’a jamais voulu en prendre la direction. Portrait d’un pilier discret de la maison horlogère genevoise.

Iris Kuhn-Spogat

Quiconque a croisé Christian Selmoni ne l’oublie pas: il se détache de la foule. D’abord parce qu’il mesure 1,92 mètre, ensuite parce qu’il est toujours d’une grande élégance. Ses costumes et ses chemises sont taillés sur mesure par un tailleur lausannois, comme il aime à le confier, dans des étoffes raffinées, de préférence ni noires ni bleu foncé. Ce style est sa signature. L'homme lui-même incarne Vacheron Constantin, l’une des maisons horlogères de luxe du groupe Richemont, à laquelle il est fidèle depuis 36 ans.

Selmoni n’est ni horloger de formation, ni designer, ni historien de l’art. Il a pourtant profondément marqué la prestigieuse manufacture genevoise. Il a structuré le développement des produits, contribué à définir sa ligne esthétique et fait de l’histoire de la maison un véritable outil de gestion de la marque. «Il fallait retrouver un fil rouge, pour que l’histoire ne serve pas simplement de support au storytelling», explique Oliver Müller, fondateur du cabinet LuxeConsult. «Selmoni a fait de l’excellent travail dans ce domaine.»

Aussi flamboyant soit-il en apparence, Christian Selmoni se montre réservé dès qu’il s’agit de ses mérites. Il balaie l’idée d’avoir été l’un des moteurs de l’essor de la maison: «Vraiment? Je n’en sais rien.» Interrogé sur sa contribution la plus importante, il répond: «Je ne suis pas à l’aise avec le mot contribution. Le succès est un travail d’équipe.» Il admet tout de même que les équipes ont besoin de quelqu'un qui indique une direction et défende les décisions.

Un autodidacte avec des limites

A 67 ans, Christian Selmoni travaille chez Vacheron Constantin depuis 1990. Il a connu quatre CEO: Claude-Daniel Proellochs, Juan-Carlos Torres, Louis Ferla et Laurent Perves, en poste depuis septembre 2025. Les patrons se sont succédé, Christian Selmoni, lui, est resté. Ne lui a-t-on jamais proposé la direction générale? «Si, si. Mais je connais mes limites.» Il a peu vu grandir ses enfants: «Je n’en voulais pas davantage.» De toute façon, le design, la technique, l’artisanat et l’histoire le passionnent bien plus que les seuls aspects commerciaux.

Renoncer à cette carrière s’est révélé triplement gagnant. C’était bon pour ceux qui briguaient le fauteuil de patron, bon pour Christian Selmoni et bon pour la marque, qui pouvait compter sur quelqu’un entièrement voué à ce qui rend Vacheron Constantin unique, et à l’art de le préserver sans se figer.

Christian Selmoni est tombé dans l’horlogerie au berceau. Il a grandi à la vallée de Joux, fils d’une lignée où son grand-père était squeletteur et son grand-oncle horloger. Mais au moment de choisir un métier, la crise du quartz semblait condamner la montre mécanique, et la profession paraissait moribonde. Christian Selmoni devient donc analyste financier à Genève. En 1989, lorsqu’il apprend que Vacheron Constantin cherche de jeunes collaborateurs pour sa relance, il n’hésite pas. «Je me suis dit que si cela ne me plaisait pas, je repartirais au bout de trois mois.»

Un chiffre d'affaires estimé à 900 millions de francs

A l’époque, la maison emploie environ 70 personnes et produit quelque 5000 montres par an. Aujourd’hui, Vacheron Constantin occupe la huitième place du classement des 50 plus grands horlogers suisses établi par Morgan Stanley et LuxeConsult. Son chiffre d’affaires est estimé à 900 millions de francs, pour 30'000 garde-temps vendus.

Christian Selmoni coordonne d’abord les commandes des clients et la production. Il reprend ensuite les achats, puis, en 1996, la direction de la production, et découvre ainsi la manufacture de l’intérieur. En 2001, Dino Modolo, le partenaire externe de la marque pour le design, vend son entreprise au groupe Gucci, alors contrôlé par PPR. Christian Selmoni est chargé de créer un département de design interne et recrute créatifs et techniciens.

Son équipe connaît son baptême du feu en 2005, pour le 250e anniversaire. Vacheron Constantin frappe fort avec la Tour de l’Ile: 16 complications et 834 composants, ce qui en fait alors la montre-bracelet la plus compliquée du monde. Deux ans plus tard, Selmoni et son directeur du design s’aventurent en terrain inconnu avec «Les Masques», une collection de masques miniatures en trois dimensions posés sur le cadran.

L’artisanat traditionnel y rencontre le design contemporain. Avec le recul, Selmoni parle d’un «grand risque». Jusqu’à 48 heures avant la présentation, il se disait encore: «Les gens vont se moquer de nous.» Il n’en fut rien. Il y eut des applaudissements, et un nouvel élan.

Un passionné qui va au bout des choses

On le surnomme parfois le «gardien du temple». «Un cliché», balaie-t-il. Il ne veut pas conserver la tradition, mais la faire évoluer. Son credo: la marque doit rester reconnaissable, mais son esthétique doit être de son temps. Ce n’est pas toujours facile à imposer, reconnaît-il, en évoquant la première grande refonte de l’Overseas, en 2004. «En interne comme à l’extérieur, les souhaits étaient innombrables. Mais nous n’avons pas cédé, car c’est ainsi que naissent les ‹montres de comité›, qui ne convainquent finalement personne.» L’Overseas compte aujourd’hui parmi les collections phares de la marque.

Quand quelque chose passionne Christian Selmoni, cela ne le lâche plus, et pas seulement en horlogerie. Il peut écouter 3000 fois un morceau qui l’enthousiasme. Mélomane, il est une encyclopédie vivante de la technique audio et du son. Pour vaincre sa peur de l’avion, il s’est plongé dans l’étude des moteurs et de l’aérodynamique, jusqu’à comprendre que voler était sûr. «C’est probablement le drame de ma vie», philosophe-t-il à propos de ce besoin d’aller au fond des choses.

Il a occupé différents postes

Au fil de sa carrière, Selmoni a lui-même provoqué plusieurs tournants. En 2010, il est responsable du design et du marketing produit. Au terme d’un tour du monde de 17 jours, il conclut qu’il veut se consacrer uniquement au travail créatif, et devient directeur artistique. En 2017, il se propose comme ambassadeur de la marque. Il devient alors Style & Heritage Director et porte-parole officiel.

Depuis, celui qui a longtemps contribué à concevoir les montres explique ce qu’elles représentent et comment elles fonctionnent. La tâche est parfois herculéenne, même pour lui. En 2024, il a passé trois semaines à étudier la Berkley Grand Complication et ses 63 complications avant de se sentir prêt à présenter ce prodige mécanique.

En tant que responsable du patrimoine, il s’est plongé méthodiquement dans l’histoire de la maison. Il a transformé l’offre existante de montres anciennes restaurées en un véritable programme, «Les Collectionneurs», qui propose des garde-temps datant de 1901 à 1990. «Ces montres racontent l’histoire mieux que je ne pourrais le faire», explique-t-il. Le partenariat inédit entre Vacheron Constantin et le musée du Louvre est également né de son initiative. Avec Laurent Perves, alors directeur du marketing, il a concrétisé l’idée. Tout cela reflète sa conviction qu’une belle montre ne suffit pas. «Il faut créer un univers autour d’elle.»

En retrait

Christian Selmoni commence à lever le pied. Officiellement, il travaille à 60%. On le voit de plus en plus souvent aux côtés de Morgan Maillard, un jeune horloger de formation qu’il connaît depuis dix ans. «En technique, il en sait bien plus que moi», assure Selmoni. Serait-ce son successeur? Il prend le temps de réfléchir. Puis il explique que sa fonction s’est construite au fil des décennies et qu’elle a été taillée sur mesure pour lui.

Autrement dit, Selmoni est en partie irremplaçable. Ses tâches peuvent être transmises, son allure imitée, son savoir consigné. Mais pas son expertise, sa connaissance intime des produits, son sens de l’histoire, ni son intuition infaillible de ce qu’est Vacheron Constantin. Et surtout de ce qu’elle n’est pas.