Tamedia licencie une quarantaine de personnes

Tamedia supprime 34 postes à temps plein, touchant 41 employés. Le groupe zurichois a annoncé lundi que cette mesure concerne notamment des collaborateurs en Suisse romande.

Tamedia supprime de nouveaux postes au sein de ses journaux. Le groupe zurichois a annoncé lundi biffer 34 postes à temps plein, concernant 41 personnes, dont un quart en Suisse romande.

Sur les 41 collaborateurs touchés, 28 travaillent dans les rédactions de Suisse alémanique et 9 en Suisse romande, où Tamedia édite notamment «24 Heures», «La Tribune de Genève», «Bilan» et «Le Matin dimanche». Quatre personnes du «print desk» sont aussi concernées.

Tamedia justifie ces nouvelles coupes par l'évolution des attentes des lecteurs et un marché publicitaire en forte baisse. Face à cette situation, l'éditeur dit devoir poursuivre sa réorganisation, notamment avec des ressources qui «peuvent être mobilisées de manière plus ciblée là où elles créent le plus de valeur pour nos lecteurs abonnés», écrit-il dans son communiqué.

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