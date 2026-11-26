La Société Suisse des Entrepreneurs et Economiesuisse réclament des normes nationales minimales pour accélérer les permis de construire et faciliter la construction de logements, tout en préservant les compétences cantonales.

Contre la pénurie de logements, les patrons exigent d'accélérer les permis de construire

Contre la pénurie de logements, les patrons exigent d'accélérer les permis de construire

La Société Suisse des Entrepreneurs et la faîtière Economiesuisse réclament des normes minimales afin de simplifier les procédures de construction et d'octroi de permis. L'harmonisation à l'échelle nationale devrait permettre de débloquer la situation dans le secteur de la construction de logements.

Il manque chaque année en Suisse plus de 10'000 logements pour plus de 20'000 personnes, rappellent les organisations dans un communiqué jeudi. Il en résulte des loyers élevés qui pèsent sur la population et sur les entreprises.

Les associations attribuent cette situation à la lenteur des procédures d’autorisation, aux multiples réglementations ainsi qu’aux procédures de recours tant au niveau cantonal que communal. Ces obstacles entravent des projets de construction pourtant urgents.

Selon les cantons, jusqu’à 40 services spécialisés différents sont impliqués dans l’examen d’une seule demande de permis de construire, précise le communiqué. Parallèlement, les procédures se sont allongées. Dans le canton de Genève, une procédure d’autorisation dure aujourd’hui en moyenne 497 jours, soit environ 285 jours de plus qu’en 2010.

Un cadre national

Les associations réclament une norme nationale de qualité pour les procédures de construction et d’autorisation. La souveraineté cantonale en matière d’aménagement du territoire devrait toutefois être préservée. Les cantons et les communes devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre leurs propres solutions, tout en s’alignant sur des normes minimales communes.

Concrètement, selon les associations, il faudrait notamment définir comme normes minimales des délais contraignants, des guichets uniques cantonaux et une rationalisation des procédures de recours. Le Parlement a déjà lancé d’importantes réformes. Il s’agit désormais de les transposer rapidement en droit applicable.