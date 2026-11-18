Le canton du Jura ajuste ses allocations familiales au coût de la vie dès 2027: 295 francs par enfant, 350 francs pour la formation et 1605 francs pour les naissances.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Gouvernement jurassien a décidé d'augmenter les allocations familiales à partir du 1er janvier 2027 afin de les adapter au renchérissement. Dans les prochains mois, il va aussi lancer une réflexion afin de consolider l'attractivité du canton pour les familles.

L'allocation par enfant passera de 275 francs actuellement à 295 francs. L'allocation de formation se montera à 350 francs contre 325 aujourd'hui. Quant à l'allocation de naissance et d'adoption, elle passera de 1500 à 1605 francs, détaille le canton du Jura mercredi dans un communiqué. La dernière hausse datait de 2020.

Après l'augmentation des allocations minimales de la Confédération il y a deux ans, de nombreux cantons sont allés dans la même direction, en proposant, pour certains, des hausses supérieures aux minima fédéraux. Le Jura n'en a pas fait partie. La gauche a alors souhaité que le Gouvernement jurassien, élu l'automne dernier, propose lui aussi une hausse des allocations.

Parti socialiste satisfait

L'exécutif annonce également mercredi engager une réflexion autour des mesures de soutien aux familles, en concertation avec les partenaires sociaux et économiques. Il «cherchera des solutions équilibrées» en tenant compte du pouvoir d'achat des ménages et de la conjoncture économique.

Le Parti socialiste jurassien «a pris connaissance avec satisfaction» de cette annonce du Gouvernement, indique-t-il dans un communiqué. Elle répond à une disposition légale, qui prévoit que le Gouvernement adapte les montants des allocations familiales au renchérissement selon les principes fixés par le droit fédéral, rappelle le parti.