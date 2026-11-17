En 2024, les ménages suisses ont dépensé en moyenne 3240 francs par mois en dépenses obligatoires, soit 31% de leur revenu brut. Les impôts représentent la plus grande part, atteignant 1274 francs mensuels.

ATS Agence télégraphique suisse

Les dépenses obligatoires se sont montées en moyenne à 3240 francs par mois en 2024, soit 31,0% du revenu brut. Les impôts représentaient le poste le plus important: ils équivalaient en moyenne à 1274 francs par mois, soit à 12,2% du revenu brut. Pour illustrer ce sujet, nous vous proposons un graphique.