Faute d'atteindre les 50 exposants requis, l'édition 2027 du Technical Watchmaker Show à La Chaux-de-Fonds, prévue en septembre, est annulée. Les organisateurs regrettent la faible mobilisation du secteur horloger.

ATS Agence télégraphique suisse

L'édition 2027 du Technical Watchmaker Show (TWS), un salon de la sous-traitance horlogère et de la microtechnique à La Chaux-de-Fonds, n'aura finalement pas lieu. Les organisateurs n'ont pas trouvé le minimum de 50 participants requis.

«C’est avec regret que le comité d’organisation du Technical Watchmaker Show annonce sa décision de renoncer à l’organisation de l’édition 2027, initialement prévue les 15 et 16 septembre 2027 aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds», a indiqué l'organisation dans un communiqué publié mardi.

«Cette décision marque la fin d’une aventure à laquelle nous avons consacré beaucoup d’énergie, de conviction et d’engagement», constatent les organisateurs chaux-de-fonniers. La première édition de la manifestation avait eu lieu en 2018, la dernière en 2025, avec à l'époque 67 exposants.

Moins de 40 inscrits

Le TWS avait fixé la date du 16 novembre comme échéance pour évaluer l’intérêt réel des entreprises et déterminer si les conditions nécessaires à la tenue de cette prochaine édition étaient réunies. Au moins 50 participants étaient recherchés. Moins de 40 entreprises ont finalement retourné leur bulletin d'inscription.

«La branche ne manifeste pas un intérêt suffisant pour maintenir ce rendez-vous», déplore le communiqué. Pour rappel, le TWS avait mis à profit le report de son édition 2026 pour repenser son positionnement. Des consultations d’exposants ont lieu pour préparer une 7e édition de l'événement.

Le Technical Watchmaker Show entendait offrir à l’ensemble des acteurs de l’industrie une plateforme privilégiée pour présenter leur savoir-faire, pour valoriser leurs innovations, développer leurs relations commerciales et renforcer les liens qui unissent l’industrie.

Les organisateurs de ce rendez-vous se sont donc employés à adopter un format de deux jours et des structures de stand plus légères et plus pratiques avec en conséquence des tarifs allégés. C’est aussi là une façon de soutenir les exposants souvent confrontés ces derniers mois à des aléas conjoncturels importants. Sans succès.